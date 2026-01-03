Conocé cuáles son las mejores "Salas de Escape" de zona oeste

Estos espacios son el escenario de experiencias interactivas en donde se entrelazan, en perfecta sincronía, tanto el trabajo en equipo, los desafíos mentales y el entretenimiento. Es importante señalar que las salas de escape, en sus diferentes versiones, se presentan con las más variadas ambientaciones temáticas las cuales pueden ir desde un escenario postapocalíptico, la necesidad de resolver un misterio o escapar de la guarida de un criminal.



Vale la pena recordar que el concepto de los scape rooms nace de los videojuegos -de gran desarrollo y masividad durante los '90- conocidos como "point and click". Durante el desarrollo de los mismos, los jugadores debían ir superando niveles, en los cuales iba aumentando la dificultad, hasta concluir con todos los desafíos planteados.



En nuestro país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, las salas de escape comenzaron a tomar protagonismo hace poco más de 10 años. Tanto es así que, en los últimos años, se ha incrementado su presencia en el conurbano bonaerense con el establecimiento de varias casas destinadas a esta actividad.

Estas son algunas de las salas de escape más populares y concurridas de zona oeste





Una de estas salas de escape la podemos encontrar en Ituzaingó, bajo el nombre de "Salsipuedes Rooms". Esta misma, ubicada en Santa Rosa 1782, cuenta con cuatro temáticas bien definidas: El Bunker, Guante Blanco, La Disco y Asesino Serial. El tiempo límite para escapar son 60 minutos, a menos que el trabajo en equipo y el ingenio les permita a los grupos superar los desafíos entes de lo previsto.

Otra de estas salas de escape es "Cubix, pensá y salí", la cual se encuentra dentro del NINE Shopping de Moreno (Av. Victoria 1128). Esta cuenta con tres salas con las siguientes ambientaciones: Zombies, Dinosaurios y Hannibal. Los grupos pueden estar conformados tanto por dos como por cuatro personas, a partir de los 12 años, y pueden realizarse las reservas a través de su sitio web.



Luego encontramos otras dos salas de escape en Ramos Mejía: Logic Games (Belgrano 153) y Juegos Mentales (Av. de Mayo 948). Ambas cuentan con salas temáticas de gran despliegue como "El secreto de los Templarios", "Purgatorio", "La Maldición" y "El gran golpe", entre otras.



En el caso de estas salas de escape, los interesados pueden reservar turnos a través de los correspondientes sitios web de Logic Games como de Juegos Mentales. A su vez, para más consultas puede comunicarse a los siguientes números de contacto:



