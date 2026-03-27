En la página web de AFA, se habilitó un remanente de tickets para el duelo de esta noche entre el conjunto argentino ante Mauritania, encuentro que se jugará a partir de las 20:15 hs, en La Bombonera.



Un remanente de entradas volvió a ponerse a la venta en la previa del amistoso entre la Selección Argentina y Mauritania, programado para esta noche desde las 20:15 hs, y con transmisión en vivo y en directo a través de Telefé.



No obstante, las entradas son digitales, no deben retirarse físicamente, como ocurrió con la primera tanda, y se venden desde $90.000. Para acceder a comprar los tickets, se deberá ingresar a este sitio web: https://shop.afatickets.com.ar/content.



Los escándalos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúan: el último episodio fue la reapertura de la venta de un remanente de entradas, estimado en alrededor de 15 mil tickets.



La primera tanda se puso a la venta el lunes 23, con valores alineados a los cobrados en las Eliminatorias Sudamericanas: populares desde $90.000 y plateas preferenciales que llegaban hasta $490.000.



A pesar de esos precios, desde la Selección informaron que las entradas se agotaron ese mismo lunes, aunque esperaba que un número quedara reservado para sponsors.



De todos modos, un remanente estimado en 15 mil boletos se ofreció nuevamente ayer, un día antes del amistoso; las populares se mantuvieron al precio oficial y algunas plateas de una de las cabeceras se ofrecieron a $163.000.

Con una capacidad total de 57.000 personas, se espera que La Bombonera no alcance su máximo aforo en lo que será el anteúltimo amistoso del seleccionado en el país antes del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.



Luego, el conjunto argentino tendrá el último amistoso el martes 31 de marzo ante Zambia en el mismo horario de las 20:15 hs, nuevamente en La Bombonera.



Cabe destacar que este fin de semana se anunciaran los valores, y la venta de entradas comenzará el lunes 30 de dicho mes, a través de la plataforma de Deportick.



ESTOS FUERON LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN LA BOMBONERA



· 09/07/1925: Argentina 1-1 Paraguay, Amistoso

· 29/11/1925: Argentina 2-0 Paraguay, Copa América

· 20/12/1925: Argentina 3-1 Paraguay, Copa América

· 25/12/1925: Argentina 2-2 Brasil, Copa América

· 29/05/1926: Argentina 2-1 Paraguay, Copa Chevalier Boutell

· 09/01/1937: Argentina 6-1 Paraguay, Copa América

· 14/11/1956: Argentina 2-2 Uruguay, Amistoso

· 20/10/1957: Argentina 4-0 Chile, Eliminatorias Sudamericanas

· 24/08/1969: Argentina 1-0 Bolivia, Eliminatorias Sudamericanas

· 31/08/1969: Argentina 2-2 Perú, Eliminatorias Sudamericanas

· 08/01/1971: Argentina 3-4 Francia, Amistoso

· 27/07/1973: Argentina 3-1 Perú, Copa Castilla

· 09/09/1973: Argentina 4-0 Bolivia, Eliminatorias Sudamericanas

· 07/10/1973: Argentina 3-1 Paraguay, Eliminatorias Sudamericanas

· 27/02/1977: Argentina 5-1 Hungría, Amistoso

· 29/05/1977: Argentina 3-1 Polonia, Amistoso

· 05/06/1977: Argentina 1-3 Alemania, Amistoso

· 12/06/1977: Argentina 1-1 Inglaterra, Amistoso

· 18/06/1977: Argentina 1-1 Escocia, Amistoso

· 26/06/1977: Argentina 0-0 Francia, Amistoso

· 24/08/1977: Argentina 2-1 Paraguay, Amistoso

· 12/06/1977: Argentina 2-0 Rumania, Amistoso

· 19/03/1978: Argentina 2-1 Perú, Copa Castilla

· 29/03/1978: Argentina 3-1 Bulgaria, Amistoso

· 19/04/1978: Argentina 3-1 Irlanda, Amistoso

· 03/05/1978: Argentina 3-0 Uruguay, Amistoso

· 26/11/1992: Argentina 2-0 Polonia, Amistoso

· 16/11/1997: Argentina 1-1 Colombia, Eliminatorias Sudamericanas

· 21/11/2012: Argentina 2-1 Brasil, Superclásico de las Américas

· 05/10/2017: Argentina 0-0 Perú, Eliminatorias Sudamericanas

· 29/05/2018: Argentina 4-0 Haití, Amistoso

· 08/10/2020: Argentina 1-0 Ecuador, Eliminatorias Sudamericanas

· 12/11/2020: Argentina 1-1 Paraguay, Eliminatorias Sudamericanas

· 25/03/2022: Argentina 3-0 Venezuela, Eliminatorias Sudamericanas

· 16/11/2023: Argentina 0-2 Uruguay, Eliminatorias Sudamericanas

· 19/11/2024: Argentina 1-0 Perú, Eliminatorias Sudamericanas