"Copa Carnaval": Este finde largo el campeonato de murgas llega a Morón

El lunes 16 de febrero desde las 19:30, Morón Sur será la sede de la segunda fecha de la "Copa Carnaval", la competencia de murgas que se viene realizando desde hace seis años en la provincia de Buenos Aires y que reúne a más de 40 agrupaciones carnavaleras.





En esta ocasión, luego de su paso por Luján en su primera fecha, el campeonato murguero desembarcará en Azul y Cartagena con desfiles, buffet, bailes, shows en vivo y puesta en escena en una jornada para toda la familia.





"A fines del 2019, cuando creé la Copa Carnaval, la idea era juntar agrupaciones de toda la provincia para dar un show único para el público. Al ser una competencia, quería que todo el color y la puesta del desfile sea acorde a un evento grande y masivo", comentó Maximiliano Weigandt, el organizador del evento.





Weigandt es un trabajador de carnaval de amplia trayectoria, especializado en dirección de carnaval en Paso de los Libres (Corrientes) y con título validado en Río de Janeiro, una de las tantas cunas del carnaval latino. Además, el organizador de la Copa Carnaval es vecino de Morón, por lo que la realización de la segunda fecha de la competencia de murgas tiene un sabor diferente.





"El evento ha llegado a diferentes localidades del conurbano bonaerense, siendo cada sede un punto estratégico para las murgas zonales. En nuestro recorrido, estuvimos por San Isidro, José C. Paz, Lomas de Zamora, Merlo y Luján", destacó Weigandt.





Alegría, música y color para todos los gustos

La Copa Carnaval es un evento multitudinario que tiene como eje principal el encuentro cultural y comunitario, con un fuerte enfoque en la familia, encarnando firmemente su eslogan "la fiesta familiar".





En su cronograma oficial, además de su paso por Morón este fin de semana largo, la Copa Carnaval contempla las siguientes fechas: El mismo 16 de febrero y 17 también en Merlo; el 28 de febrero en José C. Paz; y la quinta y última fecha el 1 de marzo en Lomas de Zamora.



La primera fecha de la Copa Carnaval de este año se celebró en Luján con grandes invitados y una amplia convocatoria.





Según adelantaron desde la organización del evento, del 2 al 5 de marzo se darán a conocer a los ganadores de la Copa Carnaval con una entrega de premios oficial y, el 7 de marzo, Morón volverá a ser sede, esta vez, del gran cierre de la Copa con un desfile de campeones.





"Requisito obligatorio: ¡disfrutar!"

Durante la segunda fecha de la Copa Carnaval de este lunes 16 de febrero a partir de las 19:30 en Morón Sur, los vecinos y las vecinas se encontrarán con una fiesta de la espuma, música en vivo, buffet popular, desfiles y competencias de murgas y artistas invitados.





Dentro de las murgas y comparsas que dirán presente en el evento de este lunes, se destacan: Los viciosos de siempre, Ritmo y Carnaval, Los incomparables de Mariano Acosta, Las estrellas del Vivero, Los que faltaban, Murga sin igual, Los incomparables de La Matanza, Los alucinantes del Oeste, Los reyes de la negrita, Los reyes de la noche de Avellaneda, Los dementes de la Loma y Los auténticos de la Loma.





Dichas murgas y comparsas serán evaluadas por un jurado integrado por personalidades destacadas del ámbito murguero, como Pichi Baigorria, histórico director y bailarín de murga del oeste, Ricardo "Rica" Monzón, quien fue director de música de la histórica murga "Los patabravas", entre otros.





La cita para disfrutar de la segunda fecha de la Copa Carnaval en Morón Sur es este lunes 16 de febrero desde las 19:30 en Azul y Cartagena. El evento es gratuito y abierto a todo público.