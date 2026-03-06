Correr por la igualdad: Este domingo se llevará a cabo el Ciudadela Corre por el 8M

El domingo 8 de marzo y en el marco del Día Internacional de la Mujer se llevará a cabo el evento "Ciudadela Corre", una propuesta deportiva que apuesta a visibilizar la igualdad de género y la participación de las mujeres en el deporte.





El evento supone la primera carrera del año en el distrito y contará con diversas actividades recreativas y charlas para toda la familia. Además, con la intención de que puedan participar todas las personas, habrá diferentes distancias para que se anoten corredores y corredoras de varios niveles y edades.





Según el cronograma previsto para esta edición de "Ciudadela Corre", durante la mañana habrá espacios de encuentro con profesionales, charlas y distintas propuestas para quienes quieran acercarse a disfrutar del evento sin competir en la carrera.





Para quienes sí deseen realizar la carrera, podrán elegir entre el circuito de 4 kilómetros, destinado a personas mayores de 18 años y a jóvenes de 13 a 17 con autorización de un adulto responsable, y el recorrido de 8 kilómetros, exclusivo para mayores de edad.





Asimismo, el evento contará con una modalidad especial para chicos, chicas y adolescentes. Se trata de la categoría "1K Rueditas", en la que personas de entre 4 y 12 años podrán participar haciendo uso de bicicleta, monopatín o patines.





Respecto a los horarios del evento, se prevé que a las 7:45 se realice la acreditación y entrega de remeras y, a las 9 de la mañana, se lleve a cabo la largada de la carrera de 4 y 8K en el Club Claridad de Ciudadela (Alianza 250). Hacia las 10 se dará inicio a la modalidad de niños y niñas.





Para inscribirse en cualquiera de las modalidades de esta edición del "Ciudadela Corre" por el 8M, es necesario completar con los datos pertinentes en el siguiente link.