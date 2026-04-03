Crimen de un pionero del hip hop en Morón: lo mataron y lo enterraron en su patio

Un macabro hallazgo conmociona a Morón. El músico de hip hop conocido como "Mike Dee", quien participó en el programa de Susana Giménez, fue encontrado asesinado y enterrado en su propia vivienda. Por el hecho hay un detenido y la justicia busca intensamente a un segundo sospechoso que permanece prófugo.



La víctima, conocida como "Tito" e integrante del grupo "La Bola Contraataca", era intensamente buscada desde el pasado martes 31 de marzo.



Según fuentes de la investigación, el crimen habría ocurrido esa misma noche, entre las 22:00 y las 00:00 horas, tras una violenta pelea en el interior del domicilio de la calle Ángel Pache al 100, en la que participaron dos personas: un hombre de apellido Ramsés, actualmente detenido, y un prófugo de nombre Pablo García, quien es buscado por las autoridades.



Si bien no se ha determinado el móvil de la discusión, se confirmó que los atacantes golpearon ferozmente a la víctima con elementos contundentes, provocándole múltiples lesiones fatales en el rostro y en el cráneo.

El hallazgo: un escenario de horror

La denuncia por la desaparición del artista fue radicada ayer jueves por su esposa. Al regresar a la vivienda, la mujer se encontró con un desorden absoluto y, junto a un grupo de vecinos, comenzó a revisar la propiedad.



El cuerpo de "Mike Dee" fue localizado en el patio, dentro de una cámara séptica donde los asesinos intentaron ocultar el rastro del crimen.



Para tapar el cadáver, realizaron excavaciones, lo cubrieron con tierra, colocaron una frazada negra y, finalmente, un lavarropas encima para disimular la fosa. Sin embargo, debido al aparente apuro de los delincuentes, el cuerpo no quedó totalmente cubierto y pudo ser visualizado al remover el electrodoméstico.



Para las tareas de recuperación de los restos fue necesaria la intervención de los bomberos. La médica forense que asistió al lugar constató las graves lesiones craneales, las cuales serán ratificadas en la autopsia prevista para la tarde de este viernes.

Investigación y situación judicial

La causa está a cargo del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N° 5 de Morón. Tras el rápido avance de la investigación y el aporte de testigos del barrio, se logró la aprehensión de Ramsés.



El detenido será indagado en las próximas horas bajo la calificación de homicidio agravado por alevosía. En tanto, las fuerzas de seguridad continúan con los operativos para dar con el paradero de Pablo García, el segundo sospechoso señalado en el expediente.