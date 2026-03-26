Crisis en El Palomar: Peugeot despide y cierra un turno

El gigante automotriz Stellantis definió su esquema operativo para 2026 ante la fuerte caída del consumo interno y el retroceso de las exportaciones a Brasil. La compañía confirmó que, tras paralizar su planta de El Palomar por tercera vez en cuatro meses, eliminará uno de sus dos turnos de producción. Esta reestructuración impactará directamente en su plantilla de 2.500 empleados, para quienes se abrirá un esquema de retiros voluntarios (despidos) a partir de mayo.

Impacto en el empleo y modelos

La decisión afecta a la fábrica ubicada en el partido de Tres de Febrero, donde actualmente se producen los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, además del Citroën Berlingo. Según informó la empresa, durante el mes de abril se comunicarán formalmente las condiciones de salida para el personal afectado.



"Esta definición resulta inevitable y tiene el objetivo de mantener la sustentabilidad industrial", explicaron desde Stellantis. La firma subrayó que el proceso se realiza bajo un marco informativo estricto hacia el sindicato y los delegados, cumpliendo con las leyes laborales vigentes.

Cifras de una caída estrepitosa

El ajuste productivo es la respuesta directa a un mercado que no tracciona. Datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) revelan que la marca Peugeot sufrió una baja en ventas del 31,7% en el primer bimestre de 2026 respecto al año anterior.



El escenario para los modelos específicos es crítico:



Peugeot 208: Las ventas se desplomaron un 41,5%.



Peugeot 2008: Registró una caída del 19,9%.



Partner y Citroën: Retrocedieron un 18,5% y 18,7% respectivamente.



En total, la marca pasó de patentar 12.694 unidades a solo 8.673 en los primeros dos meses del año.

Antecedentes y crisis regional

La crisis no es aislada. La industria automotriz argentina enfrenta un "efecto pinza": por un lado, la baja demanda local y, por otro, las complejas condiciones del mercado en Brasil, principal destino de las exportaciones. Stellantis ya venía dando señales de alerta: en enero extendió su receso vacacional a cuatro semanas y en febrero sumó ocho días de parate aprovechando los feriados de carnaval. Con el freno de marzo, la planta acumuló 13 días sin actividad en lo que va del año.