"Crónicas de un exilio": La película de Pablo Guallar y Micaela Montes Rojas se presentará en Morón

Este sábado 20 de septiembre a las 18, se proyectará en el Espacio Cultural Paracone (Rawson y Constituyentes) el film "Crónicas de un exilio", que relata la vida del cineasta Octavio Getino tras su intento de secuestro en la última dictadura.





En el evento que se realizará en la casona cultural moronense, los y las asistentes tendrán la oportunidad de conversar con Pablo Guallar y Micaela Montes Rojas, los realizadores de la película, quienes brindarán una charla exclusiva luego de la proyección.





“Contar la historia de la familia de Getino era contar a su vez la historia de tantas otras familias que tuvieron que desgarrarse y reinventarse para sobrevivir”, expresaron en su momento los realizadores del documental respecto del abordaje del film que reconstruye la vida del cineasta.





"Crónicas de un exilio" se estrenó en el 2021 de forma mundial en la edición número 22 del BAFICI. Sin embargo, el trabajo de Guallar y Montes Rojas venía ya de larga data, puesto que comenzaron a idear el proyecto en el 2012. En el año 2015, el film fue galardonado en el Concurso Raymundo Gleyzer - INCAA.





Una vida dedicada al cine

Octavio Getino fue un reconocido director de cine y TV, pero también se desempeñó como investigador de medios de comunicación y cultura. A lo largo de su amplia trayectoria, supo convertirse en todo un referente de la Industria Audiovisual, e incluso ha logrado llegar (entre otros grandes logros) a la presidencia del Instituto Nacional de Cine.





El cineasta integró el grupo Cine Liberación junto a Nemesio Juárez, Gerardo Vallejo y Pino Solanas, con quien realizó el film "La hora de los hornos" (1968), una de las obras más premiadas del cine argentino.





Debido a su faceta militante, en 1976 Octavio Getino sufrió un intento de secuestro y, tras ello, decidió abandonar el país y dirigirse a Perú. A lo largo de su exilio, se mantuvo en contacto con su familia a través de cartas con las que dieron cuenta de la convivencia con la ausencia, los miedos, el peligro y el desarraigo.





A partir de aquellas mismas cartas, como así también imágenes de archivo y la propia voz del protagonista, "Crónicas de un exilio" de Pablo Guallar y Micaela Montes Rojas narra la ruptura y reconstrucción de Octavio Getino y su familia, que fue atravesada por los años más oscuros de nuestra historia.





Para poder ver el documental "Crónicas de un exilio" y tener la oportunidad de conversar con sus creadores, es necesario acercarse este sábado 20 de septiembre a las 18 al Espacio Cultural Paracone (Rawson y Constituyentes). La entrada es libre y gratuita, pero la capacidad es limitada, por lo que se precisa reservar el lugar en el siguiente link.