González Catán: Este fin de semana se realizará una nueva edición de "Volando en Otoño"

Este sábado 18 y domingo 19 de abril, los vecinos y las vecinas del oeste tendrán la oportunidad de asistir a un evento que tendrá al cielo como protagonista: Se trata de la nueva edición de "Volando en Otoño", el espectáculo organizado por la Agrupación Aeromodelista Pucará y que busca acercar a la comunidad la majestuosidad de los aviones.





Ambas jornadas se realizarán de 15 a 21 horas en el predio ubicado sobre la Ruta 1001 (Billinghurst 1666) y contará con actividades para todas las edades, entre las que se destacan las exhibiciones, los espectáculos, las demostraciones en vivo y los espacios destinados a realizar consultas a profesionales de la aviación.





Según destacaron desde la organización del evento, una de las atracciones principales de la edición 2026 de "Volando en Otoño" será la exhibición de diversas aeronaves de distintos tamaños, desde modelos pequeños hasta estructuras de gran escala construidas por los propios socios.





Entre las piezas más importantes, se destacan algunas réplicas como el Hércules o el Catalina, trabajos realizados por una serie de modelistas expertos y con años en el rubro. Ambos aviones realizarán vuelos controlados y maniobras, tal como lo hacen las aeronaves reales.





Asimismo, otro de los puntos fuertes del evento de aeromodelismo de este fin de semana será la posibilidad de interacción directa entre el público y los expertos, como los pilotos y otros técnicos dedicados al cuidado y manejo de los aviones.





De esta manera, los interesados y las interesadas podrán conocer de primera mano los distintos procesos de armado y funcionamiento de las diversas aeronaves que se encontrarán en el predio.





Dos jornadas para aprender y disfrutar

Desde el club Pucará informaron que, quienes deseen participar de las jornadas de "Volando en Otoño" de este fin de semana tendrán todas las comodidades posibles para disfrutar de un sábado y un domingo diferente con familia y/o amigos.





Durante el evento, el predio ofrecerá entretenimiento para niños, espacios de circulación y sectores de descanso, junto a un área gastronómica con opciones accesibles como hamburguesas, choripanes, tartas y bebidas. Además, se contará con estacionamiento gratuito y acceso sencillo desde distintos puntos del conurbano.





Por otro lado, la organización destacó que se le ofrecerá a los y las asistentes la posibilidad de acampar en el predio y participar de una cena de camaradería el sábado por la noche, abierta al público.





La cita para disfrutar de la edición 2026 de "Volando en Otoño" es este sábado 18 y domingo 19 de abril de 15 a 21 en el predio de la Ruta 1001 (Billinghurst 1666, González Catán). La entrada tendrá un valor de $4.000 y será gratuita para menores de 12.