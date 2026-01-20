Cuáles son los puntos habilitados en el oeste para vacunarse contra el dengue

Con la llegada del verano y las altas temperaturas que azotan al conurbano, la preocupación por el dengue vuelve a ocupar el centro de la escena sanitaria. El mosquito Aedes Aegypti, transmisor de la enfermedad, encuentra en el calor y en la acumulación de agua el escenario ideal para reproducirse.



​Es fundamental recordar que este mosquito tiene hábitos domiciliarios: solo necesita un objeto con agua estancada en nuestras casas para dejar sus huevos. Si bien el descacharrado sigue siendo la medida de prevención primaria, la vacunación se presenta como una herramienta clave para evitar cuadros graves.

Según informó el Ministerio de Salud bonaerense, la vacuna es gratuita y no requiere turno previo. Está destinada específicamente a la población de entre 15 y 59 años. El objetivo es reducir la circulación viral y proteger a los grupos etarios más expuestos.



Para facilitar el acceso a los vecinos de la zona oeste, se han dispuesto diversos puntos estratégicos en hospitales y unidades sanitarias. A continuación, el listado detallado para que ubiques el más cercano a tu domicilio:





Ituzaingó





Hospital del Bicentenario (PAMI): Coronel Segundo Roca 1457. ​Horario: Lunes a viernes de 8 a 15 hs.

​CAPS Gelpi: Dr. Gelpi 2156. ​Horario: Lunes a viernes de 8 a 15 hs.

​CAPS San Alberto: Pringles 2770. ​Horario: Lunes a viernes de 8 a 15 hs.

​CAPS Otharán: Zorrilla de San Martín 4249. ​Horario: Lunes a viernes de 8 a 17 hs.





Morón





Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Luis A. Güemes (Haedo): Segunda Rivadavia 15000. ​Horario: Lunes a viernes de 7 a 13 hs | Sábados de 7 a 13 hs.

​Unidad Sanitaria de Vías Respiratorias Dr. Argerich: Machado 778. ​Horario: Lunes a viernes de 8 a 18 hs.

​Vacunatorio Municipal: Boatti 3. ​Horario: Lunes a viernes de 8 a 18 hs | Sábados de 8 a 13 hs.





Hurlingham





Hospital Municipal San Bernardino de Siena: Juan Díaz de Solís 1650. ​Horario: Lunes a viernes de 8 a 17 hs | Sábados de 9 a 13 hs.





Merlo





Hospital Zonal General de Agudos Héroes de Malvinas: Ricardo Balbín 1910. ​Horario: Lunes a viernes de 7:30 a 14 hs.

​Hospital Eva Perón: Maipú entre Colón y Pasteur. ​Horario: Lunes a viernes de 8 a 14 hs.





Moreno





Hospital Mariano y Luciano de La Vega: Av. del Libertador 710. ​Horario: Lunes a viernes de 8 a 13 hs.

​Maternidad Estela B. de Carlotto (Trujui): Massa y Albatros. ​Horario: Lunes a viernes de 8 a 17 hs.

