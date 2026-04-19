Cuerdas que cuentan historias: el ciclo Paisajes Guitarreros llega a Ituzaingó

El próximo sábado 16 de mayo, a las 21 hs, el Oeste se viste de gala para recibir una nueva edición del Ciclo Paisajes Guitarreros. Este encuentro, que ya se ha ganado un lugar en el corazón de los melómanos locales, propone a la guitarra no solo como un instrumento, sino como un territorio de exploración y un paisaje sonoro vivo.





La cita es en el emblemático espacio de Casa Sonora (Rondeau 173), un rincón que ya es sinónimo de calidez y resistencia cultural en nuestro querido Ituzaingó.





La noche contará con una presencia de lujo: Juan Falú. Hablar de Falú es hablar de una figura fundamental de nuestra música. Compositor e intérprete único, su guitarra es un puente directo hacia las raíces más profundas del folklore argentino. Con una sensibilidad que desarma, el maestro llega para ofrecernos esas obras que son, ante todo, un encuentro íntimo con nuestra tradición.

Pero la propuesta no se queda solo en la tradición más pura. El escenario también recibirá al Gustavo Nasuti Cuarteto. Este proyecto, integrado por Gustavo Nasuti, Gonzalo Lázaro, Matías Peralta y Germán Kwater, viene trabajando desde 2020 en una búsqueda fascinante.





Lo de ellos es la libertad absoluta: cuatro guitarras que navegan entre lo rioplatense, lo folklórico y lo experimental. Lo más interesante de su propuesta es la improvisación pura; aquí no hay partituras de por medio, sino una escucha atenta y un juego constante que hace que cada presentación sea irrepetible.





Como ya es costumbre en los eventos de la calle Rondeau, la experiencia no es solo auditiva. Antes y después del concierto, los asistentes podrán disfrutar del Buffet Sonoro. Es el momento ideal para degustar algo rico, brindar con un buen vino y charlar con amigos y vecinos, alimentando ese espíritu comunitario que tanto caracteriza a nuestra zona.





Si querés asegurar tu lugar, te recomiendo no dormirte, porque las entradas son limitadas y vuelan: $20.000 (primeras 30 entradas); $24.000 (siguientes 20 entradas). La entrada general es de $28.000. Para reservar, se puede enviar un mensaje de WhatsApp al 11 5583-0726.





No se pierdan la oportunidad de ver a estos gigantes en el barrio. La música de raíz y la experimentación sonora se dan la mano en una noche que promete quedar en el recuerdo de todos los que valoramos la cultura a la vuelta de la esquina.