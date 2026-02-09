Cultura Moronense: Una semana de inscripciones, talleres, muestras y más

La Subsecretaría de Políticas Culturales del Municipio de Morón compartió la agenda cultural para mediados y fines de febrero, una iniciativa que contempla propuestas para todas las edades, junto a formaciones, talleres, espectáculos, muestras y mucho más.





Dentro de las ofertas del gobierno local, hoy comienzan las inscripciones presenciales para el Seminario mensual de circo integral (Nivel Inicial), un ciclo de formación perteneciente a la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero (Estrada 17, esquina Rivadavia).





Según el espacio cultural y educativo, los y las interesadas tienen pueden inscribirse de 10 a 20 en la sede de la Escuela y tienen tiempo hasta el 27 de febrero. El único requisito es llevar el DNI para procesar la inscripción.





Por otra parte, el miércoles 11 de febrero a las 18, el Espacio Cultural y Comunitario Paracone (Rawson y Constituyentes, Morón norte) estará brindando su taller de modelado en arcilla llamado "Semilla artesanales", una propuesta hermosa y sin inscripción previa.





La actividad, ideal para desconectar poniendo las manos en la tierra, está dirigida especialmente a jóvenes, pero es abierta al público general. El taller se da en el marco de la muestra "EL CAMINO, SARA Y EL TAKÚ", de las artistas María Eggers Lan y Paula Taylor, que se puede visitar de lunes a viernes de 14 a 20 hasta principios de marzo.





Una nueva temporada de talleres anuales en Morón

Además de las muestras y talleres itinerantes, la agenda cultural moronense informa a los vecinos y las vecinas que se dará inicio al período de inscripciones para los diversos talleres anuales que ofrecen la Escuela Taller de Artes y Artesanías Folklóricas, la Biblioteca Municipal y el espacio de artes visuales Villa Mecenas.





El próximo jueves 19 de febrero de 18:30 a 20, es posible comenzar a inscribirse a los talleres de la EtaArf. La inscripción se puede realizar sólo los días lunes y jueves y de manera presencial en la escuela. El único requisito es llevar el DNI.





El lunes 23 de febrero comenzarán también las inscripciones a los diversos talleres que ofrece la Biblioteca Municipal de Morón, entre ellos: el taller literario tradicional, el taller de Narración Oral para principiantes, el taller literario y creativo para jóvenes y el taller de poesía "No es para hablar de mí que escribo".





Las inscripciones se realizarán de forma online a través del link alojado en las redes de la Biblioteca. Hay tiempo de anotarse hasta el 6 de marzo.





Por último, el mismo día pero de 9 a 18 es posible inscribirse a los talleres que se dictarán durante todo el año en el el espacio de artes visuales Villa Mecenas. El proceso se realizará de forma presencial en la sede del espacio, ubicada en Torres al 618.