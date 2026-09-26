De Haedo a las grandes producciones: la trayectoria de Walter Cornás y Juan Cavia en la dirección de arte

El cine y las grandes producciones audiovisuales tienen una dimensión fundamental que se construye detrás de escena: la dirección de arte. En diálogo con La Nación, el realizador Walter Cornás y su socio Juan Cavia repasaron la trayectoria que los llevó a diseñar la identidad visual de reconocidas películas, series y videoclips.



Walter Cornás, de 47 años, nació en Gijón, España, y llegó a Haedo a mediados de la década de los noventa. Su aprendizaje se dio de forma independiente: ""Toda mi experiencia es autodidacta, de oficio, de poner play-pausa, observar, registrar, ver películas e ir mucho al cine"", expresó. Siendo adolescente, cofundó la productora Farsa Producciones junto a su amigo Pablo Parés y filmó en 1997 la película Plaga Zombie a los 17 años con compañeros de colegio.

Una dupla creativa con sello propio

Por su parte, Juan Cavia, de 42 años y oriundo de San Martín, se formó en Dirección de Cine en el Cievyc y comenzó como storyboardista. El vínculo entre ambos nació en 2003 a través de Paulo Soria. Desde entonces, comenzaron a trabajar en conjunto en proyectos como el videoclip ""Arrancacorazones"" de Attaque 77 y «Uno los dos» de Miranda!.



A lo largo de su carrera, la dupla realizó la dirección de arte de las series Moria, Gutiérrez is mai neim y Ringo, gloria y muerte, además de los filmes Desearás y Yo soy así, Tita de Buenos Aires. En el ámbito musical, diseñaron producciones para Fito Páez, Andrés Calamaro, Milo J, Tini y Diego Torres.



Sobre la labor del área, Juan Cavia remarcó: ""La gran confusión es pensar que el director de arte hace las cosas lindas. No tiene que ver con lo lindo o lo feo, tiene que ver con la construcción de lo que se ve en el cuadro"".