Asalto en Castelar: desvalijaron una barbería y se llevaron todas las herramientas

Un asalto a mano armada dejó a una barbería ubicada en Blas Parera y Martín Coronado, Castelar, sin sus principales herramientas de trabajo. El hecho ocurrió mientras el local aún se encontraba con atención al público y fue llevado adelante por tres delincuentes a bordo de dos motocicletas, quienes lograron engañar al propietario para ingresar, reducir a quienes estaban allí y llevarse herramientas de valor del comercio.



Según relató en sus redes sociales Agustín, dueño de AM. Barber Studio, la puerta del establecimiento se encontraba cerrada con llave a modo de precaución. Sin embargo, la situación inició cuando uno de los sospechosos se presentó en la entrada en soledad. Al abrirle la puerta, otros dos cómplices aparecieron de imprevisto empuñando armas de fuego y entraron al salón.



"Entraron tres con pistola, nos llevaron atrás y cargaron el arma dos veces. Gracias a Dios estamos todos bien, los chicos también, pero nos robaron todo", detalló el comerciante en un video difundido para dar a conocer el caso y concientizar a los vecinos de la zona.



Durante los pocos minutos que duró el asalto, los ladrones se llevaron doce máquinas cortadoras de cabello, una computadora portátil, un teléfono iPhone y el celular utilizado exclusivamente para gestionar los turnos por WhatsApp. Además de los equipos electrónicos, los asaltantes tomaron el dinero en efectivo que había en el local antes de darse a la fuga.



Tras radicar la denuncia formal, la causa quedó en manos de la UFI N°8 de Morón. Las víctimas aguardan ahora el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del área para buscar a los autores materiales del robo.



Ante el golpe económico y la imposibilidad de retomar la atención a sus clientes, el propietario apeló a la solidaridad de la comunidad y habilitó el alias bancario agusnicoo.mp para quienes puedan colaborar con la recompra de los insumos. También solicitó a otros peluqueros y barberos de la zona que estén en alerta ante cualquier ofrecimiento de venta clandestina de las herramientas sustraídas.