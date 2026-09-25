"Luján es Tradición": Este finde se realizará el tradicional desfile gauchesco

Este domingo 27 de septiembre a partir de las 9:30 se llevará a cabo en Luján una nueva edición del desfile gauchesco titulado "Luján es Tradición", un encuentro que se realiza en homenaje a la Primera Peregrinación a Caballo al santuario de la Virgen de Luján.



La concentración tendrá lugar en las inmediaciones del establecimiento Virgen Gaucha, donde la gente comenzará a congregarse desde las 8 y media de la mañana, esperando el acto oficial que iniciará una hora después para abrir la jornada.



Tras la apertura, el cronograma continuará con la presentación de los cuerpos de baile y el Pericón Nacional, seguida por la interpretación del Himno Nacional Argentino, la bendición de banderines y palabras del Rector de la Basílica y las palabras del intendente Municipal.



A las 10:15, luego de la tradicional solicitud de autorización, comenzará el famoso Desfile Tradicionalista, con la participación de las agrupaciones tradicionalistas y círculos criollos, que finalizará hacia las 14.



Es necesario destacar que, por motivos de organización y seguridad, el Municipio de Luján estableció la prohibición de circulación y permanencia tanto de carros tirados a caballo como de jinetes montados. Solo tienen permitido circular los grupos organizados por centros tradicionalistas.



Para ello, se desplegará un importante operativo de seguridad en todos los accesos al distrito, articulado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.



También intervendrán en el operativo el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Defensa Civil de la Provincia, Comando de Patrulla Rural, Policía Vial, Gendarmería Nacional y Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).



Asimismo, participará personal del SENASA, de distintas áreas operativas del Municipio como Defensa Civil, Guardia Urbana, Tránsito e Inspección General, además de integrantes del Círculo Veterinario de Luján.



Por otra parte, durante el desfile tradicionalista, se establecerán Corredores Seguros con control veterinario de los animales que ingresen a la ciudad, donde se verificarán los formularios de inscripción y los certificados sanitarios de los equinos.

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