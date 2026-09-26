Orgullo del Oeste: Florencia Greco, la joven de Castelar que hace historia como campeona mundial de kickboxing

La deportista Florencia Greco, vecina de Castelar, hizo historia al convertirse en la primera mujer argentina en consagrarse campeona mundial de kickboxing de la World Kickboxing Network (WKN). La peleadora del partido de Morón obtuvo el título tras vencer a la tailandesa Jittamat Phomta en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam.



Para alcanzar el logro, Florencia Greco realizó una preparación que incluyó entrenamientos en doble turno en el Dojo Serpiente de Castelar (Gobernador Inocencio Arias 1712), junto a su entrenador Cristian Bosch. Además, entre mediados de abril y septiembre estuvo radicada en Tailandia para perfeccionarse de cara al combate. ""La preparación física fue dura"", remarcó la peleadora, y añadió: ""Es una preparación que viene desde hace 10, 11 años de competencia, y este es uno de los resultados que se obtiene"".

El camino y el sueño cumplido de la "Leona"

Conocida deportivamente como la "Leona", apodo que surgió por su cabellera con rulos, la vecina de Castelar no solo compite sino que también dicta seminarios, toma exámenes y desarrolla su propia marca de indumentaria deportiva desde el barrio.



A la par del trabajo físico, la atleta le otorga un lugar central a la preparación mental mediante meditación y trabajo con coaches. Tras consagrarse en Asia, Florencia Greco sintetizó la importancia del triunfo para su carrera: ""Ganar el título del mundo fue cumplir un sueño, una meta que me propuse hace muchos años , prácticamente desde cuando empecé y fui a los primeros torneos y vi los primeros cinturones, que fueron los de WKN"".