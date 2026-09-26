Narcotráfico y lavado en el Oeste: arranca el juicio oral contra el clan Blanco Di Sipio

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó nueve recursos presentados por las defensas y habilitó el avance a juicio oral en la causa por lavado de activos procedentes del narcotráfico internacional que involucra a integrantes del clan Blanco Di Sipio.

El origen del expediente en Morón

La investigación se inició en 2018 en la justicia federal de Morón, a cargo del juez Néstor Barral y los fiscales Sebastián Basso y Santiago Marquevich. El proceso comenzó a partir de una alerta emitida en 2017 por la Unidad de Información Financiera (UIF) a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).



Tras un año de escuchas telefónicas y tareas de la Policía Federal, los investigadores establecieron la existencia de maniobras para otorgar apariencia lícita a fondos del tráfico de cocaína. La familia estaba asentada en la zona oeste del conurbano, principalmente en Ramos Mejía y Haedo, y era encabezada por Norberto Fernando Blanco —fallecido en 2019— y Lilia Di Sipio.

Imputados y antecedentes

Entre las personas que irán a juicio figuran Gonzalo Blanco Di Sipio, Lilia Di Sipio, Paola Alejandra Pérez y Diego Alejandro Di Sipio. Este último fue detenido en 2008 en Haedo por pedido de la Fiscalía Antimafia de Trento, acusado de integrar una red vinculada a la mafia calabresa.



En los registros figura además Rodrigo Blanco Di Sipio, condenado en 2002 a 12 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 2 de San Martín.

Allanamientos y confirmación del juicio

En diciembre de 2019 se realizaron 38 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, con 12 detenciones y el secuestro de vehículos de alta gama y dinero en efectivo. Luego de que los reclamos pasaran por la Cámara Federal de San Martín y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Casación desestimó los planteos y dispuso la…