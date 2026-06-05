De hobby a fenómeno regional: El ascenso del gaming estratégico

El gaming estratégico ha dejado de ser un pasatiempo de nicho para convertirse en un fenómeno cultural, económico y tecnológico que atraviesa a toda Sudamérica. En la última década, el pensamiento general de los aficionados al gaming ha cambiado; ya no se trata únicamente de entretenimiento, ahora hay un propósito que va más allá del desarrollo cognitivo.



En la actualidad, no importa si se trata de cartas, de juegos como el ajedrez o de videojuegos; la percepción ha cambiado de jerga a un enfoque que tiene su impacto en la salud mental.



Hoy, el gaming estratégico se posiciona como una de las actividades digitales más influyentes del Cono Sur, impulsado por factores sociales, económicos y tecnológicos que han redefinido el ocio contemporáneo. En este contexto, plataformas especializadas, incluyendo referentes regionales como Ignition Poker en Argentina, han contribuido a consolidar un ecosistema donde la estrategia, la toma de decisiones y la competencia mental son protagonistas.

Un cambio cultural: del entretenimiento pasivo al pensamiento activo

En el presente, el gaming estratégico está más presente que nunca porque los jugadores buscan más que entretenimiento: pensar, competir y mejorar habilidades cognitivas es la nueva consigna.



Entre las razones más mencionadas por los jugadores destacan:



● Entrenamiento mental: mejora de la memoria, el cálculo, la anticipación y la toma de decisiones.



● Competencia digital: Torneos, rankings y comunidades activas.



● Accesibilidad tecnológica: más dispositivos, mejores conexiones y plataformas optimizadas.



● Socialización online: Interacción con jugadores de Chile, Argentina, Brasil y otros países.



● Profesionalización del Gaming: Esports, streaming y monetización.

Radiografía del crecimiento: Datos clave del gaming estratégico en la región

Para poder comprender con mayor exactitud lo que implica este fenómeno, hay algunos números en la región que sobresalen, como:



● El ajedrez online, la estrategia en tiempo real y el póker en línea han crecido 48% en Chile en el último lustro.



● El póker online, los MOBAs tácticos y los simuladores han tenido un alza del 62% durante el mismo periodo.



● Los esports tácticos han aumentado su número de usuarios en Brasil en un 70% durante el periodo 2020-2026.

Factores que explican el ascenso del gaming estratégico

Este crecimiento del que hablamos es algo que se podía suponer tras lo que representó la pandemia de Covid-19 en su momento; sin embargo, hay otros factores a tener en cuenta, como la mejora en la conectividad con la llegada a muchas regiones de la fibra óptica y la masificación del uso de smartphones.



Asimismo, hay que tener en cuenta que la profesionalización del gaming y el hecho de que cada día haya más comunidades en línea activas han tenido su impacto.



Finalmente, razones como que muchos adultos jóvenes ven estos juegos como una forma de mejorar habilidades útiles en la vida real y que han crecido muchos sitios especializados para poner esto a prueba han aportado su granito de arena.

El rol de las plataformas digitales en el boom regional

El crecimiento del gaming estratégico no sería posible sin la expansión de plataformas especializadas que permiten jugar, competir y aprender desde cualquier dispositivo. En este ecosistema destacan:



● Plataformas de póker online: donde Argentina se ha convertido en un referente regional gracias a sitios como Ignition Poker en Argentina.



● Plataformas de ajedrez digital: chess.com y Lichess han multiplicado su base de usuarios sudamericanos.



● Juegos de estrategia en tiempo real (RTS): clásicos como StarCraft II y nuevos títulos indie.



● Simuladores tácticos y MOBAs estratégicos: que combinan acción con toma de decisiones complejas.



● Apps móviles de estrategia: accesibles para públicos masivos.



Estas plataformas han democratizado el acceso al gaming estratégico, permitiendo que jugadores de zonas urbanas y rurales participen en igualdad de condiciones.

¿Hacia dónde va el gaming estratégico en Sudamérica?

Lo que se ha demostrado hasta la fecha y lo que dicen los números respecto a los años venideros hacen ver que esto es solo el comienzo y que lo que viene se verá aún más potenciado por factores como la inteligencia artificial y la mejora en tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada.



Además, el hecho de que el póker hoy sea reconocido como una disciplina mental reconocida también tendrá su impacto en que el número de seguidores del juego y todo lo que tiene que ver con juegos de estrategia crezca.

Conclusión: Un fenómeno que llegó para quedarse

El gaming estratégico se ha consolidado en Sudamérica como una forma de entretenimiento que combina diversión, análisis y desarrollo cognitivo. Cada vez más jugadores buscan experiencias que desafíen la mente y permitan mejorar habilidades útiles en la vida diaria.



Las comunidades digitales, los torneos y la profesionalización del sector han impulsado un ecosistema dinámico y en constante expansión. Además, la mayor conectividad y la llegada de nuevas tecnologías fortalecen esta tendencia.



En conjunto, estos factores muestran que el gaming estratégico dejó de ser un hobby aislado para convertirse en un fenómeno regional con impacto cultural, social y digital. Todo indica que su crecimiento continuará, impulsado por una generación que valora tanto el ocio como el pensamiento crítico.



