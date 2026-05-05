De una fiesta electrónica a la cárcel: atraparon en Ituzaingó al sospechoso de atropellar a un joven

Tras una intensa investigación que se extendió por más de dos meses, efectivos de la SubDDI de Ituzaingó lograron capturar este lunes en pleno centro de Ituzaingó a un joven de 27 años que permanecía prófugo tras protagonizar un violento episodio en General Rodríguez, en el que atropelló a un joven tras una pelea en una fiesta.



El sospechoso fue interceptado en la calle Camacuá, entre Mansilla y Zufriategui, en Ituzaingó, tras una vigilancia estática montada por el personal policial para dar con su paradero.



Sobre el detenido pesaba una orden de captura activa desde el pasado 9 de marzo, vinculada a una causa por abuso de armas, daños y lesiones. Además, los investigadores lo vinculan con diversos hechos de robo bajo la modalidad "entradera" cometidos en Ituzaingó, los cuales se encuentran actualmente bajo investigación judicial.

El sangriento amanecer en General Rodríguez

El hecho por el cual era buscado ocurrió la mañana del 19 de febrero de 2026 en el barrio El Casco, de General Rodríguez. Según pudieron reconstruir los pesquisas, todo se inició tras una fiesta electrónica realizada en una quinta ubicada en la calle Alarcón al 500. Durante la desconcentración, se produjo una violenta disputa que incluyó disparos y un caos vehicular generalizado.

En medio del descontrol, el ahora detenido habría abordado una camioneta Volkswagen Amarok negra con la que embistió a varios vehículos estacionados, llegando incluso a perder una de las ruedas delanteras.



En esa maniobra, el vehículo atropelló a Juan Carlos Dorrey, quien sufrió politraumatismos graves y debió ser trasladado de urgencia por el SAME hacia un hospital cercano tras quedar inconsciente en el suelo.



Tras el choque múltiple y el ataque, el sospechoso logró darse a la fuga, permaneciendo oculto hasta este lunes.



Ahora, el imputado deberá comparecer ante la UFI N° 10 de Moreno - General Rodríguez, donde será indagado por los hechos ocurridos en la quinta y por su presunta participación en la banda de asaltantes que operaba en la zona oeste.