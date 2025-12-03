Delincuentes menores robaron e incendiaron un hogar en Paso del Rey: piden ayuda

Un grupo de adolescentes ingresó a robar y provocó un incendio en las instalaciones de un hogar para menores en Paso del Rey. El fuego afectó la planta alta del edificio y destruyó aulas, por lo que la institución debió suspender actividades educativas y solicitó donaciones a la comunidad para las reparaciones.



El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en las instalaciones del hogar "El Arca de Noé" (Fundación Todavía Es Tiempo), ubicado en la calle Yapeyú al 1200, en la localidad de Paso del Rey.



Según confirmaron desde la propia institución, un grupo de adolescentes ingresó al predio y, tras cometer un robo, provocó un incendio intencional que causó pérdidas devastadoras.



El fuego se propagó rápidamente y consumió por completo la segunda planta del edificio, destruyendo el aula de computación, la sala de música y los depósitos con todo el equipamiento adentro.



Afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos, pero los daños obligaron a suspender las actividades educativas con los niños.



Sin embargo, las autoridades aclararon que el comedor comunitario permanecerá abierto, ya que resulta un sostén esencial para las familias del barrio.

El antes y después del aula de computación





"Nos duele saber que quienes hicieron esto fueron jóvenes que quizá nunca llegaron a sentir que este espacio también era para ellos", expresaron desde la Fundación en un comunicado, apostando a reconstruir el lugar "con la fuerza de Dios y el abrazo de la comunidad".

Cómo colaborar con la reconstrucción

Ante la urgencia, la institución lanzó una campaña solidaria para recuperar la estructura y los materiales. Quienes puedan realizar aportes económicos tienen habilitada la cuenta con el alias todavia.es.tiempo. Se solicita enviar el comprobante al WhatsApp 11-5472-9370.



También se reciben donaciones de forma presencial en la sede de Yapeyú 1200 (Paso del Rey). Para coordinar entregas o realizar consultas, los vecinos pueden comunicarse con Clara al número mencionado o escribir al mail hogarelarcadenoe@gmail.com.