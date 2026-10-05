Denuncian a un hombre por dispararle a un carpincho en un barrio cerrado de Nordelta

Un hombre fue denunciado ante la Fiscalía de Benavídez tras ser registrado en un video mientras le disparaba a un carpincho dentro del barrio Los Alisos, ubicado en la localidad de Nordelta, en el partido de Tigre. El episodio generó un profundo repudio entre vecinos de la región y organizaciones ambientalistas, quienes exigen que se identifique rápidamente al agresor y se le apliquen las sanciones correspondientes.



La secuencia fue registrada en video y dura apenas unos segundos. En la grabación se observa al animal silvestre desplazándose cerca de una pileta dentro de una propiedad privada, momento en el cual un individuo extiende su brazo, apunta hacia el carpincho y efectúa un disparo. No obstante, en el registro fílmico no se logra determinar si el proyectil impactó en el cuerpo del animal.

La denuncia judicial y el reclamo de los vecinos

La difusión del caso tomó estado público luego de ser publicado por la página de Instagram La Voz de los Carpinchos. De acuerdo con la información aportada por los vecinos y difundida por la organización protectora, el ataque habría ocurrido el pasado 17 de septiembre. En primera instancia, lo sucedido fue alertado a la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), la entidad que administra los diferentes barrios del complejo.



Posteriormente, cuatro días después de la agresión, se radicó una denuncia formal ante la Fiscalía de Benavídez para instar la investigación judicial. A su vez, desde La Voz de los Carpinchos señalaron que no se trataría de la primera situación de estas características observada en la zona, alertando sobre antecedentes similares.

Pedido de intervención a organismos provinciales

Frente a la repercusión del video, vecinos y agrupaciones vinculadas con la protección de los derechos de los animales reclamaron que las autoridades identifiquen al sujeto registrado en la filmación y establezcan las responsabilidades penales y administrativas que correspondan. Al mismo tiempo, exigieron la urgente participación de los organismos dependientes de la provincia de Buenos Aires competentes en la conservación de la fauna.



Los carpinchos son una especie silvestre autóctona con presencia habitual tanto en Nordelta como en otros sectores del partido de Tigre. A partir de la denuncia presentada, la Justicia deberá determinar bajo qué circunstancias se desarrolló el episodio, la identidad del agresor y si su accionar configura un delito o infracción contra la fauna silvestre.