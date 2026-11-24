Dos jóvenes de 17 y 20 años fueron detenidos en el centro de Morón acusados de intentar robarle el automóvil a un vecino de 62 años tras efectuar disparos intimidatorios en la vía pública. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver calibre .22 con la numeración suprimida.



El episodio ocurrió en la intersección de las calles 28 de Septiembre y Boquerón. Allí, la víctima fue interceptada por los dos sospechosos cuando circulaba a bordo de su Peugeot 208 de color gris. Con el objetivo de amedrentarlo para sustraerle el vehículo, los asaltantes realizaron detonaciones al aire, aunque el conductor resultó ileso y el robo no llegó a concretarse.



Tras el alerta por el ataque, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ª de Morón y personal motorizado de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones y lograron interceptar a los sospechosos a pocas cuadras, en la esquina de Córdoba y Arenales.



Según informaron fuentes de la investigación, ambos aprehendidos, uno de ellos menor de edad, tienen domicilio en la localidad matancera de Rafael Castillo. Durante la requisa, los uniformados incautaron en su poder un revólver calibre .22 corto con la numeración limada, que contenía tres cartuchos intactos y dos vainas servidas en el tambor.



En la causa tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Morón, que dispuso las diligencias de rigor bajo la carátula de robo agravado automotor por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, agravado por la participación de un menor, y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.