Deportivo Morón realizará prueba de jugadores

El Club Deportivo Morón continúa apostando al crecimiento de su cantera y, de cara al inicio de la próxima temporada, anunció la realización de pruebas abiertas para futbolistas juveniles. La cita tendrá lugar en el predio Raúl Florentino Di Carlo, ubicado en De La Amistad 5499 (Pontevedra, partido de Merlo).



Las pruebas en cuestión están destinadas exclusivamente a jugadores que hayan tenido un paso por el fútbol de AFA, requisito que será verificado por el club a través del sistema Comet. La convocatoria se encontrará dividida por categorías: el martes será el turno de los nacidos en 2007, 2008 y 2009, mientras que el miércoles evaluarán a los futbolistas de las categorías 2010, 2011 y 2012.





Desde la institución remarcaron que las evaluaciones son totalmente gratuitas y que no se necesita ningún tipo de intermediario para participar, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y accesible para los jóvenes futbolistas de la zona y alrededores. Asimismo, el club informó que los aspirantes deberán presentarse con apto médico vigente, hidratación propia, botines con tapones, canilleras y sin indumentaria de otros clubes.



Con esta iniciativa, el Deportivo Morón busca blindar su futuro en una zona de gran potencial futbolístico, dándole la oportunidad a los pibes del oeste de defender la camiseta de una de las instituciones más reconocidas, tanto por su historia como por su estilo de juego, de la región. Desde el propio club remarcaron la importancia de llegar con anticipación al lugar -las pruebas están programadas para iniciar a las 8:30hs- con el fin de agilizar y facilitar la organización de cada jornada.