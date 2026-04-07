Desalojo en Pinar de Rocha: Cierra una leyenda de la noche conurbana

Durante las primeras horas de este martes, las inmediaciones de la avenida Segunda Rivadavia se vieron convulsionadas por un despliegue de seguridad sin precedentes. Efectivos de la Policía Bonaerense y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) bloquearon los accesos al complejo nocturno Pinar de Rocha para dar cumplimiento a una orden del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº40.



El operativo, dirigido por la jueza María Victoria Aloé, obligó a decenas de personas que aún se encontraban en el interior del local a abandonar las instalaciones por puertas laterales. La causa judicial se centra en una deuda acumulada por falta de pago de alquileres, una situación que, según las autoridades, se volvió insostenible legalmente.

La defensa de Daniel Bellini

El histórico administrador del lugar, Daniel Bellini, quien lleva 53 años al frente del boliche, expresó su rechazo a la medida en declaraciones a la prensa. Bellini argumenta que el conflicto se originó durante la crisis sanitaria del COVID-19.



"Estuvimos dos años sin trabajar. Pensar que en ese momento podíamos mantener los alquileres en tiempo y forma es muy difícil, pero aprovecharon ese suceso", declaró el empresario.

Según Bellini, la propiedad cambió de manos tras la muerte de la dueña original, quien habría legado el terreno a su cuidadora en circunstancias que él califica como "controversiales". El empresario sostiene que el desalojo es una maniobra para liberar el terreno y avanzar con un proyecto inmobiliario.

Cifras y trasfondo del conflicto

La disputa legal ha escalado a niveles económicos significativos. Bellini reveló que intentó adquirir el predio para evitar el cierre definitivo, pero las negociaciones se estancaron por la diferencia de valores:



Pedido de la propietaria: 10 millones de dólares.



Tasación de Bellini: 4 millones de dólares.



El empresario asegura que en el último tiempo se le ha negado la posibilidad de pagar el alquiler de forma deliberada. "Quieren demoler todo Pinar de Rocha para montar un emprendimiento", señaló con preocupación. Por el momento, el futuro de uno de los centros nocturnos más antiguos de Argentina permanece en la incertidumbre total mientras las fuerzas de seguridad mantienen la custodia del inmueble.



Yo estoy dispuesto a comprar el bien, pero en el inicio de las tratativas llegaron a pedir 10 millones de dólares, que no lo vale de ninguna manera. El predio, la tierra, no vale más de 4 millones. Quisieron sacar ventaja de mi situación y ahí fue donde empezó el juicio”, concluyó.