Desbaratan en Ituzaingó a una banda internacional que duplicaba WhatsApp y cometía asaltos "piraña"

Una peligrosa organización criminal internacional, dedicada a cometer estafas virtuales y violentos asaltos armados bajo la modalidad "piraña", fue desbaratada en las últimas horas en Ituzaingó. La policía logró detener a ocho integrantes de la banda: cuatro hombres de nacionalidad colombiana y cuatro argentinos.

El engaño a través de WhatsApp

Los investigadores determinaron que la banda operaba a través de una sofisticada maniobra de engaño. Tras lograr clonar la cuenta de WhatsApp de un empresario gastronómico, contactaban a distintas personas de su agenda y les ofrecían la venta de divisas extranjeras a un tipo de cambio por debajo del precio de mercado.



Una vez que las víctimas acudían al punto de encuentro pactado con el dinero, eran emboscadas por asaltantes a bordo de motocicletas y un auto de apoyo, quienes los despojaban de sus pertenencias a punta de pistola. Según la investigación, al menos dos personas, un hombre de 75 años y un joven de 23, habían sufrido estos violentos robos en septiembre.

Operativos para su detención

El principio del fin para la organización ocurrió cuando el sistema de lectoras de patentes del Centro de Monitoreo de Ituzaingó emitió un alerta tras detectar el ingreso a la jurisdicción de uno de los vehículos buscados por estos hechos.



Inmediatamente, la policía montó un operativo cerrojo en la intersección de las calles José María Paz y Coronel Barcala, logrando interceptar un Volkswagen Gol Trend gris. En el interior viajaban los cuatro sospechosos de nacionalidad colombiana, a quienes se les incautó una réplica de pistola 9 milímetros, cuatro celulares y ropa utilizada en los atracos.



Con los primeros eslabones de la cadena detenidos, las autoridades fueron por el resto. Con la autorización de la UFI N° 1 de Ituzaingó, agentes encubiertos simularon una nueva compra de divisas.



Los delincuentes fijaron un punto de encuentro sobre la calle Lucero al 1400. Al llegar al lugar, la policía desplegó un segundo operativo que culminó con la aprehensión del resto de la banda: cuatro ciudadanos argentinos.



En este último procedimiento, los uniformados secuestraron un automóvil Ford Focus, una motocicleta Rouser NS400Z y cinco celulares más, logrando desarticular la estructura de esta organización. Los ocho involucrados quedaron a disposición de la Justicia bajo los cargos de estafa telefónica y robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda.