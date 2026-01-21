Desbaratan un kiosco de droga en Ituzaingó: hacían delivery de cocaína

Un operativo conjunto entre la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón (Base Ituzaingó) y la Secretaría de Seguridad del Municipio permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes en el barrio San Alberto. Tras una serie de allanamientos, fue detenida una pareja acusada de comercializar cocaína tanto en su domicilio como bajo la modalidad "delivery".



El foco del conflicto se ubicaba en la calle Pérez Quintana, entre Schweitzer y Cerrito. La investigación se inició a raíz de informes que señalaban que en esa intersección funcionaba un "kiosco" de drogas que, además de la venta ilegal, generaba disturbios constantes y delitos menores que afectaban la tranquilidad de los vecinos.

Seguimientos y delivery

Bajo las directivas de la UFI N° 9 de Morón, especializada en estupefacientes, los detectives realizaron tareas de campo que incluyeron seguimientos, toma de fotografías y filmaciones encubiertas para documentar las transacciones.



Con la evidencia reunida, el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Roberto Carletti, ordenó los allanamientos. Al ingresar a las viviendas, la policía logró la aprehensión de los responsables: un hombre y una mujer que manejaban el negocio ilícito.



Durante la requisa, los efectivos secuestraron más de 50 dosis de cocaína ya fraccionadas y listas para la venta, además de un envoltorio con la misma sustancia en forma compacta y una balanza de precisión utilizada para el estiramiento y pesaje de la droga. También se incautó dinero en efectivo y teléfonos celulares.



Un dato clave de la investigación fue el secuestro de un vehículo utilizado por la pareja para repartir la droga: un Renault Sandero de color gris, con el cual realizaban la venta bajo la modalidad "delivery" por todo el barrio.