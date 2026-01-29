Desbaratan un kiosco de drogas: secuestraron cocaína, dinero y una moto robada

Un operativo conjunto entre la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón y la Secretaría de Seguridad de Merlo permitió desarticular una banda dedicada a la venta de estupefacientes que operaba con total impunidad en Barrio Matera.



La investigación se inició a partir de datos que señalaban la existencia de un foco de venta de drogas en la intersección de las calles Amado Nervo, Avenida Argentina, Gavilán y Samuel Morse.



Según los reportes, el grupo delictivo se había "adueñado" literalmente de las esquinas de esa manzana, generando un clima de hostilidad constante: amedrentaban a los vecinos y protagonizaban disturbios para asegurar su territorio.



Bajo la supervisión de la UFI N° 9 de Morón, especializada en estupefacientes y a cargo de la Dra. Montti, los agentes comenzaron las tareas de inteligencia. Mediante seguimientos encubiertos, fotografías y filmaciones, lograron documentar las maniobras de "pasamanos" e identificar a los responsables del negocio ilícito.



Con la evidencia reunida, el Juzgado de Garantías N° 2 autorizó cinco allanamientos simultáneos en los domicilios señalados. El despliegue contó con el apoyo de la policía jurisdiccional y la Jefatura Departamental de Merlo.

Cocaína, detenidos y una moto robada

El resultado del procedimiento fue positivo: cuatro hombres y una mujer fueron aprehendidos, acusados de regentear la venta de drogas en el barrio.



En los domicilios se incautaron aproximadamente 500 envoltorios con cocaína, ya dosificados y listos para su comercialización, además de balanzas de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán peritados.



Un dato que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de una moto Hero Xpulse 200. Al cursar los datos, se constató que tenía pedido de secuestro activo por robo en jurisdicción de la Comisaría 1ra de Merlo. Se sospecha que el vehículo era utilizado por la banda para realizar la venta de droga bajo la modalidad "delivery". Todos los detenidos quedaron a disposición de la justicia.