Conocé a "Ginza", el joven rapero que mezcla literatura y conciencia social con el freestyle

Para muchos, el freestyle puede parecer un simple cruce de rimas o una batalla de egos en una plaza. Pero en el fondo Gonzalo, conocido en el ambiente urbano como "Ginza", entiende al micrófono como un megáfono para la reflexión. Este joven se consolida como una de las voces emergentes más fuertes del oeste del conurbano bonaerense, llevando un mensaje que rompe con todos los moldes.



El camino de Ginza no se construyó de un día para el otro. A base de talento y constancia, se ha convertido en un verdadero referente para el Municipio de Merlo, distrito al que representó en reiteradas oportunidades en los tradicionales Juegos Bonaerenses.



Su nivel lo llevó a consagrarse campeón de la instancia regional en tres oportunidades. Peru su destreza transcendió las fronteras del oeste: al llegar a la ciudad de Mar del Plata para las instancias finales, Ginza se subió al podio provincial alzándose con la medalla de bronce en 2023 y la de plata en 2024.

Un estilo comprometido: rimas contra el individualismo





Lejos de su primera presentación en el under, el presente de Ginza lo encuentra en una etapa de profunda madurez analítica. Su estilo no se trata únicamente de clavar un "punchline" sobre la base, sino de dejar un mensaje. En sus barras, Gonzalo aborda temáticas urgentes: defensa de los derechos sociales, la importancia de la educación y la crudeza de vivir en una sociedad cada vez más individualista.

0:00 / 1:07 1×

"Hubo una maduración en cuanto al contenido", manifestó Ginza en diálogo con La Ciudad. "Antes era un poco más cerrado y ahora, luego de interiorizarme más en la lectura y al descubrir varios autores, sumé mucho más contenido a lo que presento en las competencias", agregó.



Lo que distingue verdaderamente a Ginza en la escena actual es su capacidad para fusionar el freestyle y la literatura. Su reciente participación en "Bestias del Verso", la competencia de batallas escritas que se desarrolló durante febrero en Merlo dejó al público boquiabierto gracias a sus versos sentidos y de fuerte contenido social.



"Me nutrí mucho de Kafka y Dostoievski. También incorporé mucho a Julio Cortazar. De hecho, en la batalla hago todo un esquema con Rayuela, Bestiario y 62/Modelo para Armar. Son cosas que siento que le dan madurez a mis letras", detalló el rapero, demostrando la profundidad de su pensamiento.