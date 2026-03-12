Allanan cinco domicilios en Merlo y desbaratan a una banda dedicada al narcomenudeo

Un operativo de la Policía Federal en Merlo culminó con el desmantelamiento de una red de venta de drogas que operaba en la localidad de Mariano Acosta. Tras allanar cinco domicilios, las autoridades detuvieron a dos sospechosos y secuestraron armas junto con cocaína y marihuana listas para la venta.

Investigación y red de acopio en Mariano Acosta

La pesquisa, impulsada por el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón a cargo de Roberto Carletti, se originó a partir de tareas de campo y rastrillajes.



Los efectivos de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste del DFI lograron establecer que dos sujetos manejaban cinco inmuebles en la localidad de Mariano Acosta, utilizándolos de manera coordinada para el acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes al menudeo.



Con las pruebas, el juez ordenó los allanamientos simultáneos. El operativo se desplegó en horas de la noche, momento en el que se concretó la captura de los dos involucrados, ambos ciudadanos argentinos mayores de edad.

Drogas, balanzas y poder de fuego

La Policía incautó las sustancias ilícitas preparadas para la comercialización: 101 dosis de cocaína y 250 envoltorios de marihuana, junto a dos balanzas de precisión digitales, teléfonos celulares y dinero en efectivo producto de la recaudación diaria.



También secuestraron dos armas de fuego: un revólver calibre 32 de caño corto y una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, la cual fue incautada junto a decenas de municiones listas para disparar.



Ambos detenidos, junto a todos los elementos secuestrados, quedaron a disposición de la Justicia imputados por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).