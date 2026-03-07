Descalzo propuso una agenda común para el crecimiento de Ituzaingó

El intendente Pablo Descalzo inauguró ayer viernes, el 31° periodo de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, en las instalaciones del Colegio General Manuel Belgrano.



Durante la ceremonia, el jefe comunal informó a los representantes del legislativo, acerca de las acciones realizadas por la gestión municipal durante 2025 y los proyectos previstos para 2026. En este sentido, los puntos clave de su discurso fueron los siguientes:



En materia de seguridad, el intendente enfatizó: “Entre otras cosas, en los últimos dos años, mejoramos la cobertura del patrullaje con la entrega de 40 móviles, entre motos, autos y camionetas y seguimos renovando el anillo digital con 600 cámaras y lectoras de patentes, en tanto para 2026, seguiremos incorporando más móviles y más tecnología”.



“Con gran esfuerzo, realizamos trabajos de infraestructura pública en distintos puntos de la ciudad, algunos con fondos municipales y otros con el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof y su equipo”, informó Descalzo.



Entre los trabajos más sobresalientes de 2025 mencionó la inauguración del CeDiti; dos playones deportivos -uno en el lado Sur y el otro en San Alberto-; y ampliaciones, mejoras y construcción a nuevo de establecimientos educativos y de salud. Anunció la apertura de la Reserva Natural Urbana Río Reconquista y habló del inicio de los trabajos en la plaza del centro de Ituzaingó: “La nueva Plaza 20 de Febrero tendrá mil metros cuadrados más de espacios verdes, cien árboles nuevos y más de mil plantas autóctonas que antes no estaban y que por ser de acá, atraerán aves, insectos y polinizadores nativos, potenciando la biodiversidad”.



Por último, reclamó al gobierno nacional, la construcción de la sede central del Centro Regional Universitario e informó obras de ampliación en la sede del lado Sur -donde actualmente funciona- para dar respuesta al aumento de la matrícula estudiantil.



En relación al sistema de salud pública local, el intendente municipal informó acciones de 2025 que incluyeron la incorporación de dos ambulancias de terapia intensiva, la puesta en marcha de un circuito cardiológico, de un tomógrafo, de un móvil odontológico y la ampliación de la atención médica territorial, entre otras. Asimismo, anunció la entrega de dos ambulancias más, la puesta en marcha de un servicio de telemedicina pediátrica, clínica y de salud mental y, además, afirmó: “Vamos a volver a aquel viejo amor que acompañó y cuidó el crecimiento y la salud de miles y miles de ituzainguenses y por eso, en el espacio que ocupaba el antiguo hospitalito de la calle Brandsen, vamos a construir una Unidad de Pronta Atención Municipal, que funcionará con consultorios de guardia, shock room para niños y adultos, laboratorio, radiología, enfermería y sala de observación”.



En materia de política ambiental, en 2025 el gobierno municipal continuó gestionando programas como Ituzaingó SePaRa y otras iniciativas que buscan reducir, reutilizar y reciclar. En tanto avanzó con el Plan Estratégico Bosque Urbano 2030 sumando cuatro mil árboles más a la infraestructura verde de Ituzaingó.



Hacia el final de su alocución, Pablo Descalzo convocó a todos los sectores sociales: “Más allá del contexto nacional, los convoco a defender Ituzaingó, para que siga creciendo de manera ordenada como hasta ahora”. Y agregó: “Todos latimos por Ituzaingó, trabajemos por lo que nos une que es ese lugar para vivir con el que todos y todas soñamos”.