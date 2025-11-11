Descarriló una formación del Sarmiento en Liniers: 6 heridos

Una formación del tren Sarmiento descarriló hace 1 hora a la altura de la estación Liniers, lo que generó la interrupción del servicio complicaciones a los pasajeros que debieron bajar y caminar por el trazado de las vías. Al menos 6 personas sufrieron politraumatismos por el accidente, tras lo cual fueron trasladas a hospitales cercanos.



Al parecer tres vagones del tren descarrilaron cerca de las 16:30 cuando estaba a casi 300 metros de llegar a la estación Liniers, por motivos que están bajo investigación.



Fuentes del operativo de emergencia, señalaron que dos hombres y una mujer de avanzada edad y con complicaciones de motricidad sufrieron lesiones con politraumatismos y los médicos decidieron trasladarlos a un hospital para su mejor atención. Otros 3 heridos, están siendo evacuados por el SAME.



Además, ante la gran cantidad de gente que salía de la estación se cortó el tránsito durante algunos minutos sobre la avenida Rivadavia para facilitar la evacuación de los pasajeros.

Bomberos de la Ciudad participaron del operativo con equipos en la esquina de Timoteo Gordillo y Rivadavia luego de que descarrilaran los vagones del tren Sarmiento.



En el lugar había dos dotaciones de bomberos, el Grupo Especial de Rescate, un puesto comando y la unidad de médicos, además de personal del SAME a modo de prevención.



Algunas personas recibieron atención médica en medio de los operativos de evacuación que se realizaban a pie en medio de las vías.



Ante el inconveniente técnico, el servicio fue parcialmente interrumpido y continúa su trayecto desde la estación Haedo hasta la terminal de Moreno, en el noroeste del Gran Buenos Aires.



Las fuentes también destacaron que "la energía de ambas vías se encuentra interrumpida" para facilitar el desplazamiento de los pasajeros.