Descubrieron que Novelli le pagaba a Javier MIlei en dólares y en efectivo

Una investigación judicial basada en más de 110.000 archivos recuperados del teléfono móvil del lobista Mauricio Novelli revela un esquema de pagos mensuales en dólares billete destinados al actual presidente, Javier Milei, y a su hermana, Karina Milei. Los audios, detectados por el periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación y procesados por el Ministerio Público Fiscal (MPF), detallan cómo se transformaban criptomonedas en efectivo a través de "cuevas" financieras para cumplir con estos compromisos bajo el concepto de "sueldos" por la promoción de plataformas de inversión.

El esquema de los "sueldos" libertarios

El corazón de la denuncia reside en una serie de mensajes de voz enviados por Novelli a su secretaria, Ara Belén Aime González Bosque, el 3 de octubre de 2023, en plena campaña electoral. En los registros, el dueño de la firma N&W Professional Traders es explícito sobre el destino de los fondos: “De Milei y Danann me voy a ocupar yo”, afirmaba, diferenciando estos pagos manuales de otros realizados por vía digital a figuras como el intelectual Agustín Laje.



La operatoria, según los audios de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), consistía en recibir transferencias en la criptomoneda estable USDT (vinculada 1 a 1 con el dólar) para luego cambiarlas en una financiera por dólares físicos. "A los influencers les pagamos todos los meses... lo de Milei, los USDT 2000, son todos los meses. Sueldo, sueldo", explicaba Novelli en un audio previo de julio de 2023.

Antecedentes y el colapso de las criptomonedas

La relación entre el mandatario y el lobista no era meramente comercial, sino promocional. Javier Milei actuaba como el "instructor estrella" de los cursos de N&W Professional Traders y respaldó activos digitales como $LIBRA y Vulcano Game ($Vulc), los cuales colapsaron poco después de su lanzamiento dejando un rastro de denuncias por fraude.



La justicia investiga si estos pagos, que según los registros habrían continuado e incluso aumentado hasta los 4.000 dólares en abril de 2024 —ya con Milei en la Casa Rosada—, guardan relación con el financiamiento irregular de la política o servicios de lobby no declarados.

Cronología y registros oficiales

El vínculo se mantuvo estrecho tras la asunción presidencial. Los datos recabados muestran:



17 de abril de 2023: Novelli planea "maximizar el rédito" de Milei vendiendo indumentaria antes de las PASO.



2 de abril de 2024: Registros de audio mencionan pagos destinados a la Secretaria General de la Presidencia.



1 de noviembre de 2024: Novelli anota el recordatorio "Pago Javier Kari" el mismo día que figura su ingreso oficial a la Casa Rosada.



Hasta el momento, no se han hallado facturas ni recibos que respalden legalmente estas transferencias de efectivo, lo que profundiza los interrogantes sobre la transparencia de estos activos en el entorno presidencial.