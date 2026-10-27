Desde la cárcel de Ituzaingó estafó por WhatsApp a un hombre de Chubut: lo condenaron

Un hombre que se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Federal N° 36 de Ituzaingó desde el año 2021 sumó una nueva condena a su historial, luego de admitir en un juicio abreviado que estafó telefónicamente a un vecino de la ciudad chubutense de Rawson desde su celda.



El proceso penal, impulsado por la Unidad Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito de Chubut, culminó este lunes con la condena de Oscar Zelaya a la pena de dos meses de prisión de efectivo cumplimiento, tras haber reconocido su culpabilidad, según informó.



Zelaya ya se encuentra purgando una pena de siete años de cárcel por los delitos de "robo agravado por el uso de armas y tenencia ilegal de arma de uso civil".



Ahora, la nueva condena acordada en Rawson será enviada al juzgado bonaerense que tutela su ejecución penal para que ambas penas sean unificadas.

El engaño por WhatsApp y la cuenta de su pareja

Aprovechando lo que el fiscal general Fernando Rivarola calificó en la audiencia como "las deficiencias del control carcelario", el imputado concretó la estafa el 1 de agosto de 2024, según explicó el Ministerio Público Fiscal del Chubut.



Desde su lugar de encierro, Zelaya se hizo pasar por un compañero de trabajo de la víctima y, mediante mensajes de WhatsApp, le solicitó dinero en carácter de préstamo urgente.



Convencido de que ayudaba a un amigo, el vecino de Rawson y su esposa coordinaron el envío de tres transferencias por montos de $43.700, $36.000 y $10.000, casi $90.000 en total, a una cuenta bancaria, equivalente a $166.655 de septiembre de 2026.



La investigación cibernética posterior logró determinar que la cuenta de destino pertenecía a la pareja del imputado, quien una vez recibido el dinero, se lo reenviaba a una cuenta propia de Zelaya.



Ante las contundentes pruebas informáticas en su contra, el detenido aceptó la aplicación de la figura del juicio abreviado. Durante la audiencia presidida por la jueza de garantías Eve Ponce, reconoció expresamente haber cometido el hecho y aceptó la nueva pena.