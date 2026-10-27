Llega el 3 capítulo de "Memorias de la Patria Chica"

El rescate de la historia local se ha convertido en una herramienta fundamental para comprender los procesos sociales y políticos que moldearon la identidad de los municipios del Gran Buenos Aires. En este contexto, el tercer capítulo del ciclo documental Memorias de la Patria Chica se adentra en uno de los períodos más complejos y transformadores de la historia argentina contemporánea: el golpe de Estado de 1955, autodenominado Revolución Libertadora. A través de un análisis detallado y entrevistas a vecinos históricos, la producción expone cómo este quiebre institucional modificó por completo la fisonomía política, social y urbana de la región que comprende a Ituzaingó y Morón.



El capitulo tendrá dos partes: La primera presentada hoy, y una segunda que aborda la historia de la fundación del Barrio San Alberto, también en la década del 50. Esta segunda parte será estrenada en los próximos días.



La transición entre el primer gobierno peronista, que culminó abruptamente en 1955, y la instauración del nuevo régimen militar, representó una inflexión profunda en la vida cotidiana de los ciudadanos. El documental se propone desentrañar aquellas dinámicas locales que, a menudo, quedan invisibilizadas en los grandes relatos históricos nacionales, ofreciendo una mirada de proximidad sobre las consecuencias directas de la dictadura en el tejido social del oeste del conurbano bonaerense.

La Iglesia Católica como articuladora del poder

Con la instauración del gobierno de facto, el ecosistema político y representativo quedó completamente anulado. El documental detalla que los sindicatos fueron intervenidos, todos los partidos políticos resultaron proscritos y se disolvieron los órganos democráticos, dejando a los municipios sin concejales ni representantes institucionales legítimos. Ante este vacío de poder civil, surgió la necesidad de una figura que mediara entre los recursos del Estado y la sociedad civil.

Es en este escenario donde la Iglesia Católica Argentina asumió un rol protagónico e inédito en la región de Ituzaingó y Morón.

"Hubo un gran paraguas contenedor, legitimador que fue la Iglesia Católica", señala uno de los conductores del ciclo.

La institución religiosa, que había festejado el golpe el mismo día de su ejecución, pasó a ocupar el lugar que el peronismo había dejado vacante, actuando como la principal articuladora y mediadora social en los distintos barrios. A través de entrevistas inéditas a sacerdotes históricos de la época, el documental indaga en las razones y las dinámicas de este poder eclesiástico que se consolidó frente a la ausencia de la política tradicional.

Una sociedad dividida: el centro comercial y la periferia

El análisis de Memorias de la Patria Chica no se detiene únicamente en las superestructuras de poder, sino que realiza una radiografía sociodemográfica del Ituzaingó de mediados de siglo. La narrativa describe un territorio marcado por una clara división social y geográfica.

Por un lado, el centro de Ituzaingó se consolidaba como un núcleo antiperonista, habitado mayoritariamente por una clase media con buen poder adquisitivo. Este sector de la ciudad gozaba de un centro comercial próspero frente a la plaza principal, reflejando la realidad de una Argentina que, en ese momento, seguía siendo un país rico y con altos índices de empleo, donde la matriz productiva continuaba funcionando pese a los cambios de régimen. Estas clases medias céntricas poseían la capacidad de organizarse y gestionar sus propios intereses en el nuevo mapa político.



Por otro lado, la periferia del distrito comenzaba a gestar una realidad diametralmente opuesta. Impulsada por la llegada de nuevos habitantes provenientes del interior del país, las zonas alejadas del centro comercial empezaron a poblarse de manera acelerada, sentando las bases para una transformación urbana sin precedentes en el municipio.

La explosión demográfica y la fundación de nuevos barrios

El impacto más duradero de esta década de transformaciones se evidenció en la geografía urbana. El documental aporta datos numéricos y temporales clave para entender el crecimiento del distrito: entre los años 1955 y 1965, se produjo una ola de loteos y construcciones que dio origen a la gran mayoría de los barrios que hoy componen la periferia hacia el partido de Merlo y otras zonas aledañas.



Durante esta década expansiva, impulsada por las necesidades habitacionales de los migrantes internos, se fundaron vecindarios históricos que reconfiguraron el mapa local. Entre ellos, el informe menciona específicamente la creación de: Barrio Pintemar, Barrio San Alberto, Villa Las Naciones, Villa Udaondo, Villa León 21 de septiembre y Barrio San Antonio, en la zona sur. Estos loteos descentralizaron la vida del municipio y crearon nuevas comunidades que debieron forjar su propia identidad y organización comunitaria, muchas veces al margen de los privilegios y la infraestructura que ostentaba el casco céntrico.

El valor de la memoria local

El tercer capítulo de Memorias de la Patria Chica se erige como un documento audiovisual imprescindible para los vecinos del oeste bonaerense. El Podcast logra explicar cómo los grandes traumas de la historia nacional se materializaron en las calles de Ituzaingó.



Entender la división histórica entre el centro comercial de clase media y la pujante periferia trabajadora, así como el rol mediador de instituciones como la Iglesia en tiempos de proscripción política, resulta vital para comprender las raíces de la configuración social actual del distrito. La historia no es un evento abstracto que ocurre en los libros, sino un proceso palpable que trazó las calles, fundó los barrios y moldeó la memoria de la patria chica.