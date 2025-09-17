Detienen a tres menores tras robar 3 autos y balear a un policía: de Morón a Ituzaingó

Una violenta seguidilla de robos en Ituzaingó y Morón terminó con tres adolescentes detenidos. Los jóvenes, de 12, 15 y 17 años, balearon a un policía federal para robarle su camioneta, a una mujer le sustrajeron un Audi Q2 y le quitaron a otro vecino un Toyota Cross, hasta que fueron interceptados tras dos persecuciones.



La seguidilla comenzó en Villa Sarmiento, en Pastor Obligado y Gelly y Obes, cuando un grupo que circulaba en un Peugeot 2008 interceptó una VW T-Cross conducida por un sargento de la Policía Federal. El efectivo recibió un disparo en el hombro derecho y fue trasladado al Hospital Posadas, donde se recupera fuera de peligro.



Minutos después, en la colectora del Acceso Oeste y Udaondo, en Ituzaingó, el mismo grupo asaltó a una mujer de 52 años y le robó un Audi Q2.



La policía notó el ilícito y los persiguió hasta Castelar Norte, en la calle Italia, cuando el conductor perdió el control del vehículo. Allí fueron detenidos dos jóvenes de 15 y 12 años.

En paralelo, la VW T-Cross sustraída al sargento fue detectada en Pellegrini y Colectora, en Ciudadela. Tras chocar contra un auto estacionado, su conductor, de 17 años, fue arrestado.



Horas más tarde, la policía estableció que el mismo grupo había robado también un Toyota Cross en Castelar, sobre la calle Merlo, a un hombre de 63 años.



La UFI N°2 de Menores de Morón pidió medidas restrictivas para los menores de 12 y 15 años, aunque el Juzgado solo avaló la del segundo. En cuanto al joven de 17, imputable, se dispuso su detención.