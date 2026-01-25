Detienen en Ituzaingó a la "Constructora Fantasma": Vendía por Marketplace y desaparecía con el dinero

Efectivos de la División Capturas y Prófugos de la Policía concretaron la detención de una mujer de 43 años, imputada por reiteradas estafas cometidas a través de plataformas de comercio electrónico, especialmente por markeplace. El operativo se llevó a cabo en la vía pública, sobre la calle Zattino al 2700, en esta localidad del oeste del Gran Buenos Aires.



La investigación judicial, que culminó con este procedimiento, se inició en febrero de 2025. El expediente se originó tras la acumulación de denuncias de damnificados que reportaron haber sido engañados mediante la plataforma Marketplace, el sistema de compraventa vinculado a redes sociales.

Modus operandi y engaño digital

Según informaron fuentes policiales, la acusada utilizaba perfiles falsos para ofrecer grandes volúmenes de materiales para la construcción —ladrillos, hierros y cemento— a valores significativamente inferiores a los del mercado.



La mecánica delictiva consistía en captar la atención de compradores con ofertas por "tiempo limitado". Una vez establecido el contacto, la mujer exigía transferencias bancarias o envíos de dinero a través de billeteras virtuales en concepto de seña o pago anticipado. Acreditado el dinero, la vendedora eliminaba los perfiles y cortaba toda comunicación, consumando la estafa.

Rastreo y captura

La pesquisa incluyó el análisis de movimientos financieros y el rastreo de la huella digital de las cuentas utilizadas, lo que permitió a los investigadores identificar a la responsable. Se estableció que la imputada, junto a su pareja, había residido en la provincia de Córdoba antes de mudarse recientemente a Ituzaingó.



Este cambio de domicilio fue determinante para que la División Capturas y Prófugos montara tareas de observación en la zona, logrando interceptarla mientras circulaba por la calle.

Situación judicial

La causa está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de la jueza Laura Bruniard, y la Secretaría N° 117 de Verónica De Rosa.



En relación con la pareja de la detenida, las autoridades confirmaron que el hombre fue notificado de la formación de la causa en su contra. Por el momento, permanecerá en libertad sujeto a la evolución del expediente, mientras se investiga su grado de participación en las maniobras defraudatorias.