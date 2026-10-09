Detuvieron en Morón a “Agustincito”, acusado de integrar una banda que robaba autos en San Justo

Un menor de 16 años apodado “Agustincito” fue detenido en su casa de Morón, acusado de integrar una banda juvenil que cometió dos asaltos a mano armada en menos de cinco minutos en San Justo, partido de La Matanza. El arresto fue realizado por personal del servicio de calle y el titular de la Comisaría 2° Centro de Isidro Casanova de la Policía Bonaerense, en una causa encabezada por el fiscal de menores Juan Pablo Volpicina.



Los atracos ocurrieron el pasado 15 de septiembre por la mañana. A las 6:56, en Virrey Cisneros al 4100, tres pistoleros armados cruzaron a una mujer que iba al colegio con sus hijas a bordo de un Volkswagen Nivus y le robaron el coche en menos de 20 segundos. Apenas tres minutos después, a seis cuadras del lugar, en la esquina de Fitz Roy y Gallo, interceptaron a otra conductora de 35 años y a su familia cuando partían en un Peugeot 208. Allí, uno de los delincuentes disparó al aire para amedrentar a las víctimas. Si bien no pudieron llevarse ese vehículo, le quitaron su teléfono iPhone 14 tras un forcejeo.

Allanamiento en Morón y las redes sociales

Para la Policía Bonaerense, “Agustincito” fue quien ejecutó el disparo durante el intento de robo del Peugeot 208. El adolescente, que cumplirá 17 años a mediados de diciembre, fue capturado en su vivienda de Morón en presencia de sus padres, donde los efectivos derribaron la puerta mientras los vecinos aplaudían. En el operativo hallaron el celular sustraído a la víctima. Según se constató, el joven había egresar un mes antes de un instituto de menores en Pablo Nogués y solía mostrarse en redes sociales posando con pistolas 9 milímetros.

La ruta del auto robado en la zona oeste

La sospecha judicial es que la banda alimentaba el mercado delictivo de vehículos robados en La Matanza. Por automóviles como el Nivus sustraído en San Justo, que no fue recuperado, se calcula un pago en el circuito ilegal de un millón de pesos. Respecto al destino de estos rodados, una fuente vinculada al caso explicó a Infobae: ""Se usa para dos cosas: se revende para ponerle una patente melliza, o va para una banda que comete robos a casas, entraderas"".



Modelos como el Nivus o el 208 tienen actualmente alta demanda por pasar desapercibidos en comparación con los coches importados. La modalidad se suma a otros antecedentes violentos en el distrito, como el asesinato del chofer Claudio Killing en Virrey del Pino a principios de agosto, y detenciones recientes de asaltantes con arresto domiciliario, tales como Kevin Bazán y Damián Chacón tras un tiroteo en la villa San Petersburgo, o Jeremías Aarón Rodríguez, apresado al robar un Fiat Argo.