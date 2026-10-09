Entradera y detención en Merlo: rastrearon el auto de la fuga y atraparon a uno de los ladrones

Un hombre de 31 años fue detenido en las últimas horas en Merlo, acusado de haber protagonizado un violento asalto a mano armada en una vivienda a fines de septiembre. El sospechoso fue capturado a bordo del mismo vehículo que la banda utilizó para escapar tras golpear en la cabeza a una de las víctimas y robar dinero en efectivo.



El violento episodio que originó la investigación ocurrió el pasado 23 de septiembre en un domicilio ubicado en la calle Saavedra al 100.



Hasta allí llegó personal del Comando de Patrullas de Merlo tras un alerta al 911. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con los propietarios del inmueble, un hombre y una mujer de 42 años, quienes relataron los momentos de terror que acababan de vivir.



Según el testimonio de las víctimas, dos delincuentes armados irrumpieron en la propiedad. Durante el asalto, uno de los intrusos atacó al dueño de casa asestándole un culatazo en la cabeza, lo que le provocó un corte leve.



Tras apoderarse de dinero en efectivo y diversas pertenencias, los ladrones se dieron a la fuga a bordo de un Chevrolet Onix color azul oscuro.



A partir de la denuncia, los detectives de la DDI Morón iniciaron una pesquisa que permitió rastrear el vehículo utilizado en el hecho e individualizar a su conductor. Con la información recabada, los investigadores desplegaron un operativo que culminó en la intersección de las calles Yrigoyen y Sullivan, donde lograron interceptar el rodado buscado.



En el lugar, la policía procedió a la aprehensión del sospechoso, identificado por sus iniciales como L. B. (31), y al secuestro del Chevrolet Onix azul que manejaba, el cual coincidía plenamente con las características del auto utilizado en la entradera.



El detenido quedó a disposición de la UFI N° 8 del Departamento Judicial de Morón, que avaló el accionar policial, dispuso la incautación del vehículo y ordenó el traslado del imputado a sede fiscal para prestar declaración indagatoria por el delito de robo.

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