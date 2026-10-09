La justicia ya investiga a los abusadores digitales del Edison

El caso de deepfake en el colegio Tomas Alva Edison en Ituzaingó, empieza a investigarse en la justicia. Al día de hoy hay dos denuncias que llegaron a la fiscalía. La primera, del director del establecimietno, y la otra de una madre con su hija víctima. Ambas se enmarcarían en Artículo 128 del Código Penal que estipula: "será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores".



La presentación radicada este jueves por la madre de una adolescente, alumna de cuarto año del Colegio afirma que el día anterior la chica recibió mensajes desde tres números desconocidos . Quienes le escribieron la invitaban a salir y le decían que habían conseguido su teléfono en un grupo de Telegram.



En esos intercambios, le enviaron un enlace. La adolescente ingresó y encontró un grupo de Telegram en el que se difundía contenido pornográfico con imágenes de ella . Al hablar con compañeros de curso sobre lo que había ocurrido, uno de ellos, también de 15 años, le habría confesado que descargó fotos de su perfil de Instagram , las modificó con inteligencia artificial y las publicó en ese grupo.



Tras el episodio, la mamá de la adolescente presentó la denuncia, pidió que cesara el hostigamiento hacia la menor y que intervinieran las autoridades. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 deMorón, que dispuso la carátula por representaciones sexuales de menores de 18 años con fines de distribución o comercialización.

Como falsifican imágenes

El material que compromete a este grupo de 3 o 4 alumnos de cuarto año, se habría confeccionado a partir de fotos reales de cerca de 40 estudiantes del colegio. Una vez falsificadas las imágenes, las hacen circular por telegram y las venden a sus propios compañeros de colegio. En otros casos, las venden a sitios para adultos.



Micaela , madre de una de las estudiantes afectadas, contó cómo tomó conocimiento de la situación: “ Nos enteramos que el colegio esto lo sabía hace un mes atrás y no nos comunicó a las familias de las víctimas . A las únicas personas que se lo comunicó fue a los padres de los chicos que lo hicieron”.



Y siguió: “ Cuando nos presentamos el lunes siguiente a hablar con la dirección, primero no nos quisieron atender porque dijeron que estaban muy ocupados ese día ”.



Finalmente, las familias pudieron reunirse con la directora y el vicedirector. Durante ese encuentro, según la madre, la institución planteó que no contaba con herramientas suficientes para intervenir ante una situación que había comenzado y circulado en ámbitos digitales