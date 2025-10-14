14 de oct. de 2025
Día de la madre en Morón: Conocé los beneficios vigentes esta semana

Melina Alderete

En el marco del festejo por el Día de la madre y las familias, el Municipio de Morón ofrece a los vecinos y las vecinas distintos descuentos, promociones y beneficios en comercios adheridos del distrito.

Hasta el 19 de octubre inclusive, el Municipio de Morón ofrecerá a los vecinos y las vecinas una serie de beneficios exclusivos en distintos comercios del distrito por el Día de la madre y las familias, que se celebrará el próximo domingo.

Con el objetivo de que los y las moronenses puedan agasajar a sus madres y familias este 19 de octubre, el gobierno local realizó un acuerdo con diversos comercios adheridos que se dedican a la indumentaria, el calzado, la joyería, ópticas, decoración, entre otros.

Dentro de los beneficios exclusivos que el Municipio de Morón tendrá vigentes durante toda la semana, se encuentran distintos descuentos y promociones especiales que serán válidas en los comercios adheridos ubicados en Morón centro, Castelar, Haedo y El Palomar.

Según adelantaron desde la comuna moronense, en las tiendas seleccionadas los vecinos y las vecinas podrán acceder a un 30% de descuento en ópticas y centros de estética, 20% en pagos en efectivo en locales de indumentaria, calzado y decoración, promociones 2×1 y cuotas sin interés para realizar sus compras.

Los locales adheridos a los beneficios por el Día de la madre

Entre los comercios que se sumaron a la semana de descuentos impulsada por el Municipio de Morón por el Día de la madre y las familias que se conmemora este domingo 19 de octubre, se encuentran:

Castelar

  • Cuadrille / Indumentaria / Arias 2389, L23
  • Warlock / Indumentaria /  Arias 2719
  • La Vuelta Calzado urbano / Calzados / Montes de Oca 2397
  • Good for you / Indumentaria / Arias 2389, L22
  • Tienda Sofía / Indumentaria /    Eva Perón 1589
  • Divas Deco / Bazar / Williams Morris 2901
  • Velvet  / Indumentaria /  Arias 2472
  • Rayuela /Marroquinería –Calzados /M. Irigoyen 455
  • 12 Monos / Calzados /  Mitre 2360
  • Las Moras / Lencería –Indumentaria /   Av. Rivadavia 20.050, L18
  • Veinticuatro /Calzados /Av. Rivadavia 20.050, L 30
  • Siete Pastas / Fábrica de pastas /Carlos Casares 834
  • Bellanis / Deco-Bazar /Carlos Casares 885
  • Genny  / Indumentaria / Carlos Casares 946
  • Las Orfas /Indumentaria / Mitre 2421
  •  Estética Dasha / Estética / Carlos Casares 861
  • Arte poo / Regalería /    Williams Morris 3448
  • Flor de Prendas / Indumentaria /Williams Morris 2901
  • Óptica Loi / Óptica / Arias 2445
  • Vos Sabés / Indumentaria / William Morris 3374
  • Telas Castelar / Telas y Decoración /Mitre 2434

El Palomar

  • Limpieza / Art. De Limpieza / Rosales 1439
  • Atr Hobby / Art. Para el hogar / Rosales 789
  • Tienda Mara / Indumentaria /   Rosales 806
  • Dulce oliva / Regalería / Marconi 1854
  • Indumentaria Datri / Indumentaria / Marconi 1750

Haedo

  • Perfumería Bellisima / Perfumería / Av. Rivadavia 16286
  • Perfumería bellísima / Perfumería / Av. Rivadavia 16138
  • Booking / Librería / Perito Moreno 6
  • Grow Socks / Accesorios de Moda/ Marco Sastre 18
  • Benita Home / Mueblería / Emilio Castro 695
  • Famana / Tienda de bicicleta/ Igualdad 1976

Morón

  • Wapas / Zapatería / 25 de mayo 136, Local A
  • Perfumería Bellisima / Perfumería / 25 de Mayo 268
  • TBR / Marroquinería /   Almte. Brown 921
  • Morón Hogar / Mueblería/ San Martin 471
  • La Óptica / Óptica/ Buen Viaje 882
  • El Faraón /Indumentaria/ 25 de Mayo 153, L17
  • Monet / Indumentaria /Belgrano 138 L47 y 48 
  • Intimates /Lencería- Indumentaria / 25 de Mayo 153, L56
  • Pilikas / Indumentaria/ 25 de Mayo 153, L24
  • Olivia / Indumentaria / 25 de Mayo 153, L45 y 46
  • Class One /Indumentaria / Alte Brown 871, L4
  • Fierros /Indumentaria/ Alte Brown 907
  • Lenceria María /Lencería/ Belgrano 191
  • Jaguar Calzado /Calzado/ Belgrano 128
  • Punto y Línea /Calzado/ Belgrano 114
  • Suaya / Indumentaria / Av. Rivadavia 18294
  • Msports / Indumentaria/ Av. Rivadavia 18252, L6
  • M sports/ Indumentaria / 25 de Mayo 132, L25
  • Planeta Running / Indumentaria / Av. Rivadavia 18252, L14
  • Tienda triple V / Indumentaria / Av. Rivadavia 18252, L18 y 20
  • BEF / Indumentaria/ Av. Rivadavia 18852, L19
  • Asthenia /Indumentaria / 25 de Mayo 153, L12 y 13
  • Magnolia /Indumentaria / 25 de Mayo 173, L3
  • Saenz Electrónica /Electrónica / 25 de Mayo 173, L23
  • Joyas Mayre/ Joyería / 25 de Mayo 115
  • Enza tienda de Mates / Regalería / 25 de Mayo 136, L 28
  • Adrenalina Spirit /Indumentaria/ 25 de Mayo 136, L 17
  • Mame Accesorios / Regalería /Alte Brown 851
  • Regine Alte / Indumentaria / Brown 851, L 2 y 3
  • La Boutique de Miriam / Indumentaria / Alt. Brown 851, L12
  • Kultrax / Indumentaria / 25 de Mayo 173, L10
  • Coquette /Indumentaria / 25 de Mayo 173, L17
  • Lo de Taly / Indumentaria/ 25 de Mayo 173, L 18
  • Bravas / Indumentaria/ 25 de Mayo 173, L20
  • Óptica San Rafael / Óptica / Alte Brown 616
  • Joyería Baguet’s/ Joyería / Alte Brown 898
  • Nanuk / Indumentaria / 25 de Mayo 424
  • Núcleo / Indumentaria / Av. Rivadavia 18225
  • Free Conection / Electrónica /Av. Rivadavia 18201
  • La Fabrica / Indumentaria / 25 de Mayo 19
  • R y M / Indumentaria/ Av. Rivadavia 18160, L201
  • R y M / Indumentaria / Alte Brown 747, L13
  • Como te ven/ Indumentaria / Av. Rivadavia 18160, L212
  • La Colchoneria Morón / Muebles y Blanquería/ San Martin 164 
  • Oeste Decoraciones / Decoración/ San Martin 138
  • Mujeres de Linaje / Carteras-Indumentaria/ San Martin 121
  • La Cueva / Tatuajes / Av. Rivadavia 18391
  • Silvina Tauro/ Indumentaria /Av. Rivadavia 18323
  • Emanuel Joyas / Joyería/ Av. Rivadavia 18239    
  • Suaya/ Indumentaria/   Av. Rivadavia 18294
  • Avón/ Cosmética /Alte Brown 927
  • Adicta a Ti / Indumentaria / 25 de Mayo 173, L13
  • Taboada / Óptica / Belgrano 202
  • Taboada / Óptica / Av. Rivadavia 18187/89
  • Apollonia / Restaurante / Buen Viaje 864
  • Aura/ Lencería/ Rivadavia 18042

