Día de la madre en Morón: Conocé los beneficios vigentes esta semana
Melina Alderete
En el marco del festejo por el Día de la madre y las familias, el Municipio de Morón ofrece a los vecinos y las vecinas distintos descuentos, promociones y beneficios en comercios adheridos del distrito.
Hasta el 19 de octubre inclusive, el Municipio de Morón ofrecerá a los vecinos y las vecinas una serie de beneficios exclusivos en distintos comercios del distrito por el Día de la madre y las familias, que se celebrará el próximo domingo.
Con el objetivo de que los y las moronenses puedan agasajar a sus madres y familias este 19 de octubre, el gobierno local realizó un acuerdo con diversos comercios adheridos que se dedican a la indumentaria, el calzado, la joyería, ópticas, decoración, entre otros.
Dentro de los beneficios exclusivos que el Municipio de Morón tendrá vigentes durante toda la semana, se encuentran distintos descuentos y promociones especiales que serán válidas en los comercios adheridos ubicados en Morón centro, Castelar, Haedo y El Palomar.
Según adelantaron desde la comuna moronense, en las tiendas seleccionadas los vecinos y las vecinas podrán acceder a un 30% de descuento en ópticas y centros de estética, 20% en pagos en efectivo en locales de indumentaria, calzado y decoración, promociones 2×1 y cuotas sin interés para realizar sus compras.
Los locales adheridos a los beneficios por el Día de la madre
Entre los comercios que se sumaron a la semana de descuentos impulsada por el Municipio de Morón por el Día de la madre y las familias que se conmemora este domingo 19 de octubre, se encuentran:
Castelar
- Cuadrille / Indumentaria / Arias 2389, L23
- Warlock / Indumentaria / Arias 2719
- La Vuelta Calzado urbano / Calzados / Montes de Oca 2397
- Good for you / Indumentaria / Arias 2389, L22
- Tienda Sofía / Indumentaria / Eva Perón 1589
- Divas Deco / Bazar / Williams Morris 2901
- Velvet / Indumentaria / Arias 2472
- Rayuela /Marroquinería –Calzados /M. Irigoyen 455
- 12 Monos / Calzados / Mitre 2360
- Las Moras / Lencería –Indumentaria / Av. Rivadavia 20.050, L18
- Veinticuatro /Calzados /Av. Rivadavia 20.050, L 30
- Siete Pastas / Fábrica de pastas /Carlos Casares 834
- Bellanis / Deco-Bazar /Carlos Casares 885
- Genny / Indumentaria / Carlos Casares 946
- Las Orfas /Indumentaria / Mitre 2421
- Estética Dasha / Estética / Carlos Casares 861
- Arte poo / Regalería / Williams Morris 3448
- Flor de Prendas / Indumentaria /Williams Morris 2901
- Óptica Loi / Óptica / Arias 2445
- Vos Sabés / Indumentaria / William Morris 3374
- Telas Castelar / Telas y Decoración /Mitre 2434
El Palomar
- Limpieza / Art. De Limpieza / Rosales 1439
- Atr Hobby / Art. Para el hogar / Rosales 789
- Tienda Mara / Indumentaria / Rosales 806
- Dulce oliva / Regalería / Marconi 1854
- Indumentaria Datri / Indumentaria / Marconi 1750
Haedo
- Perfumería Bellisima / Perfumería / Av. Rivadavia 16286
- Perfumería bellísima / Perfumería / Av. Rivadavia 16138
- Booking / Librería / Perito Moreno 6
- Grow Socks / Accesorios de Moda/ Marco Sastre 18
- Benita Home / Mueblería / Emilio Castro 695
- Famana / Tienda de bicicleta/ Igualdad 1976
Morón
- Wapas / Zapatería / 25 de mayo 136, Local A
- Perfumería Bellisima / Perfumería / 25 de Mayo 268
- TBR / Marroquinería / Almte. Brown 921
- Morón Hogar / Mueblería/ San Martin 471
- La Óptica / Óptica/ Buen Viaje 882
- El Faraón /Indumentaria/ 25 de Mayo 153, L17
- Monet / Indumentaria /Belgrano 138 L47 y 48
- Intimates /Lencería- Indumentaria / 25 de Mayo 153, L56
- Pilikas / Indumentaria/ 25 de Mayo 153, L24
- Olivia / Indumentaria / 25 de Mayo 153, L45 y 46
- Class One /Indumentaria / Alte Brown 871, L4
- Fierros /Indumentaria/ Alte Brown 907
- Lenceria María /Lencería/ Belgrano 191
- Jaguar Calzado /Calzado/ Belgrano 128
- Punto y Línea /Calzado/ Belgrano 114
- Suaya / Indumentaria / Av. Rivadavia 18294
- Msports / Indumentaria/ Av. Rivadavia 18252, L6
- M sports/ Indumentaria / 25 de Mayo 132, L25
- Planeta Running / Indumentaria / Av. Rivadavia 18252, L14
- Tienda triple V / Indumentaria / Av. Rivadavia 18252, L18 y 20
- BEF / Indumentaria/ Av. Rivadavia 18852, L19
- Asthenia /Indumentaria / 25 de Mayo 153, L12 y 13
- Magnolia /Indumentaria / 25 de Mayo 173, L3
- Saenz Electrónica /Electrónica / 25 de Mayo 173, L23
- Joyas Mayre/ Joyería / 25 de Mayo 115
- Enza tienda de Mates / Regalería / 25 de Mayo 136, L 28
- Adrenalina Spirit /Indumentaria/ 25 de Mayo 136, L 17
- Mame Accesorios / Regalería /Alte Brown 851
- Regine Alte / Indumentaria / Brown 851, L 2 y 3
- La Boutique de Miriam / Indumentaria / Alt. Brown 851, L12
- Kultrax / Indumentaria / 25 de Mayo 173, L10
- Coquette /Indumentaria / 25 de Mayo 173, L17
- Lo de Taly / Indumentaria/ 25 de Mayo 173, L 18
- Bravas / Indumentaria/ 25 de Mayo 173, L20
- Óptica San Rafael / Óptica / Alte Brown 616
- Joyería Baguet’s/ Joyería / Alte Brown 898
- Nanuk / Indumentaria / 25 de Mayo 424
- Núcleo / Indumentaria / Av. Rivadavia 18225
- Free Conection / Electrónica /Av. Rivadavia 18201
- La Fabrica / Indumentaria / 25 de Mayo 19
- R y M / Indumentaria/ Av. Rivadavia 18160, L201
- R y M / Indumentaria / Alte Brown 747, L13
- Como te ven/ Indumentaria / Av. Rivadavia 18160, L212
- La Colchoneria Morón / Muebles y Blanquería/ San Martin 164
- Oeste Decoraciones / Decoración/ San Martin 138
- Mujeres de Linaje / Carteras-Indumentaria/ San Martin 121
- La Cueva / Tatuajes / Av. Rivadavia 18391
- Silvina Tauro/ Indumentaria /Av. Rivadavia 18323
- Emanuel Joyas / Joyería/ Av. Rivadavia 18239
- Suaya/ Indumentaria/ Av. Rivadavia 18294
- Avón/ Cosmética /Alte Brown 927
- Adicta a Ti / Indumentaria / 25 de Mayo 173, L13
- Taboada / Óptica / Belgrano 202
- Taboada / Óptica / Av. Rivadavia 18187/89
- Apollonia / Restaurante / Buen Viaje 864
- Aura/ Lencería/ Rivadavia 18042