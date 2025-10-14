Día de la madre en Morón: Conocé los beneficios vigentes esta semana

Hasta el 19 de octubre inclusive, el Municipio de Morón ofrecerá a los vecinos y las vecinas una serie de beneficios exclusivos en distintos comercios del distrito por el Día de la madre y las familias, que se celebrará el próximo domingo.





Con el objetivo de que los y las moronenses puedan agasajar a sus madres y familias este 19 de octubre, el gobierno local realizó un acuerdo con diversos comercios adheridos que se dedican a la indumentaria, el calzado, la joyería, ópticas, decoración, entre otros.





Dentro de los beneficios exclusivos que el Municipio de Morón tendrá vigentes durante toda la semana, se encuentran distintos descuentos y promociones especiales que serán válidas en los comercios adheridos ubicados en Morón centro, Castelar, Haedo y El Palomar.





Según adelantaron desde la comuna moronense, en las tiendas seleccionadas los vecinos y las vecinas podrán acceder a un 30% de descuento en ópticas y centros de estética, 20% en pagos en efectivo en locales de indumentaria, calzado y decoración, promociones 2×1 y cuotas sin interés para realizar sus compras.





Los locales adheridos a los beneficios por el Día de la madre

Entre los comercios que se sumaron a la semana de descuentos impulsada por el Municipio de Morón por el Día de la madre y las familias que se conmemora este domingo 19 de octubre, se encuentran:





Castelar

Cuadrille / Indumentaria / Arias 2389, L23

Warlock / Indumentaria / Arias 2719

La Vuelta Calzado urbano / Calzados / Montes de Oca 2397

Good for you / Indumentaria / Arias 2389, L22

Tienda Sofía / Indumentaria / Eva Perón 1589

Divas Deco / Bazar / Williams Morris 2901

Velvet / Indumentaria / Arias 2472

Rayuela /Marroquinería –Calzados /M. Irigoyen 455

12 Monos / Calzados / Mitre 2360

Las Moras / Lencería –Indumentaria / Av. Rivadavia 20.050, L18

Veinticuatro /Calzados /Av. Rivadavia 20.050, L 30

Siete Pastas / Fábrica de pastas /Carlos Casares 834

Bellanis / Deco-Bazar /Carlos Casares 885

Genny / Indumentaria / Carlos Casares 946

Las Orfas /Indumentaria / Mitre 2421

Estética Dasha / Estética / Carlos Casares 861

Arte poo / Regalería / Williams Morris 3448

Flor de Prendas / Indumentaria /Williams Morris 2901

Óptica Loi / Óptica / Arias 2445

Vos Sabés / Indumentaria / William Morris 3374

Telas Castelar / Telas y Decoración /Mitre 2434





El Palomar

Limpieza / Art. De Limpieza / Rosales 1439

Atr Hobby / Art. Para el hogar / Rosales 789

Tienda Mara / Indumentaria / Rosales 806

Dulce oliva / Regalería / Marconi 1854

Indumentaria Datri / Indumentaria / Marconi 1750





Haedo

Perfumería Bellisima / Perfumería / Av. Rivadavia 16286

Perfumería bellísima / Perfumería / Av. Rivadavia 16138

Booking / Librería / Perito Moreno 6

Grow Socks / Accesorios de Moda/ Marco Sastre 18

Benita Home / Mueblería / Emilio Castro 695

Famana / Tienda de bicicleta/ Igualdad 1976





Morón