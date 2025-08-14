Día de la niñez en Morón: Conocé todas las actividades y los beneficios en comercios

En el marco del Día de la Niñez que se celebrará este domingo 17 de agosto, el Municipio de Morón organizó una serie de actividades y propuestas con beneficios exclusivos para los vecinos y las vecinas del distrito.





En primer lugar, este próximo domingo desde las 15, habrá un festival para chicos y chicas en la Plaza San Martín (Belgrano y Buen Viaje) en la que los y las asistentes podrán disfrutar de música en vivo de la mano de artistas invitados.





Entre los proyectos musicales que participarán del festival por el Día de la Niñez en Morón, se destaca la presencia de Canticuénticos, el grupo de música santafesino que, al ritmo del folklore argentino y latinoamericano, juega con el humor, la sorpresa, la emoción y la creatividad.





También se presentarán en los escenarios del festival moronense los proyectos Kabradepata, Calambre Mágico y la Agrupación Sinfónica Municipal.





Por otra parte, el Municipio de Morón acerca a los vecinos y las vecinas distintos beneficios en comercios adheridos para que puedan acceder al regalo perfecto para los niños y niñas a un buen precio.





La iniciativa estará vigente hasta el domingo 17 de agosto y abarca comercios como jugueterías, librerías, regalerías, indumentaria, calzado infantil, entre otras. Además, entre los beneficios, se destacan cuotas sin interés, descuentos y promociones en locales de todo el distrito.





Conocé todos los comercios adheridos a los beneficios por el Día de la Niñez en Morón acá: