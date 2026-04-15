Nuevas búsquedas laborales en Ituzaingó

En un contexto donde la cercanía y la especialización mandan, el municipio de Ituzaingó vuelve a funcionar como puente entre el talento local y las empresas que apuestan por la zona. Esta semana, la oferta es variada y apunta tanto a perfiles técnicos de alta calificación como a posiciones operativas y administrativas.





El sector de las energías renovables pisa fuerte en el Oeste. Una importante empresa especializada en el EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción) de proyectos de energía solar fotovoltaica se encuentra en la búsqueda activa de un Oficial Electricista. Es una oportunidad de oro para quienes quieran sumarse a la industria del futuro sin salir del barrio.





Por otro lado, el sector de la construcción y los servicios técnicos sigue traccionando la economía local con tres vacantes clave: Agrimensor/a; para integrarse a una empresa de servicios en pleno crecimiento; Técnico Electromecánico; orientado a proyectos de infraestructura y obra; y Asistente de Compras; un perfil administrativo estratégico para el rubro constructor que requiere organización y capacidad de negociación.

Para quienes tienen alma "fierrera" o experiencia en logística, también hay novedades. Un comercio de la zona busca un Mecánico de Motos, un oficio con altísima demanda en nuestra ciudad. Además, para los que conocen el movimiento de las distribuidoras, una importante firma de helados busca incorporar una Camarista, un puesto esencial para garantizar la cadena de frío y el stock en uno de los rubros que más movimiento genera en la temporada.





Si sentís que alguno de estos perfiles encaja con tu experiencia o tus ganas de progresar, el proceso es simple pero requiere que estés atento a los detalles. Tenés dos caminos para hacer llegar tu currículum: podes enviar tu CV actualizado por correo electrónico a la casilla oficial (oeintermediacionlaboral2@gmail.com). No olvides poner en el asunto el puesto al que te postulás. Si sos de los que prefiere el contacto cara a cara o tenés el CV impreso bajo el brazo, acercate a la oficina de Fragio 183. El equipo de Intermediación Laboral te recibe de lunes a viernes, de 8 a 15 hs.