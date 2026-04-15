Apareció una amenaza de tiroteo en una escuela de Ituzaingó y hay alerta

Una jornada de extrema tensión se vivió este miércoles en el Colegio ECEA de Ituzaingó, luego de que el hallazgo de un mensaje intimidante en el sector de baños obligara a la evacuación inmediata de las aulas y a la intervención de las fuerzas policiales.



El episodio se desencadenó hoy al mediodía, cuando las autoridades del nivel secundario detectaron una inscripción con contenido amenazante en el interior de un baño de varones. La leyenda hacía referencia a un posible hecho violento previsto para el próximo 17 de abril. Ante la gravedad del mensaje, la institución activó de forma urgente el protocolo de seguridad, notificando a la Secretaría del Nivel Secundario y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para resguardar a la comunidad educativa.



El mensaje escrito en los azulejos del baño decia: "Tiroteo el 17 de abril, no bromeo".

Desarrollo y medidas de seguridad

Bajo un clima de incertidumbre, el personal directivo dispuso que todos los alumnos fueran trasladados al patio del establecimiento. Como medida de seguridad estricta, los estudiantes fueron concentrados sin sus pertenencias personales, las cuales quedaron bajo resguardo dentro de las aulas hasta que los peritos policiales descarten cualquier riesgo concreto.

"Los alumnos se retirarán a sus hogares sin sus mochilas. Estas permanecerán en la escuela hasta que las autoridades indiquen los pasos a seguir", informaron desde la institución a las familias a través de un comunicado oficial.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que a partir del jueves 16 de abril, se implementarán controles exhaustivos en el ingreso, incluyendo la revisión manual de mochilas y objetos personales para reforzar el cordón de seguridad del establecimiento. La denuncia está siendo investigada por la Fiscalía de turno.

En varias escuelas al mismo tiempo

Las paredes de los baños en distintas instituciones educativas de al menos cinco provincias amanecieron con mensajes que encendieron la alerta entre directivos, padres y autoridades. La frase que se repitió en distintas ciudades fue inequívoca: “Mañana tiroteo”. La aparición de estas amenazas provocó un despliegue de seguridad y la intervención de fuerzas policiales, mientras la Justicia investiga si el fenómeno responde a un reto viral en redes, en particular en TikTok.

En Tucumán, la situación tomó estado público luego de que el vicerrector del Colegio Guillermina formalizara una denuncia tras hallar una pintada en los baños que anunciaba un supuesto ataque para el 15 de abril. Poco después, la misma advertencia apareció en otro establecimiento, el colegio San Francisco.



El modus operandi no se limitó a una sola provincia. En la Escuela N°26 de Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires, un mensaje escrito con corrector blanco en una pared advertía: “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”.



Por su parte, en la provincia de Mendoza, la Escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras, también fue escenario de una advertencia. Un mensaje amenazante escrito en las cerámicas del baño, que hacía referencia a un tiroteo escolar y llevaba fecha precisa, motivó la intervención de la Policía Científica y la activación de protocolos de seguridad