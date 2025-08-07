Día de las infancias: Cable a Tierra festejará a los chicos y chicas este fin de semana

Este domingo 10 de agosto de 15 a 18, la asociación Cable a Tierra realizará una actividad en su sede ubicada en Brown 611 para celebrar por adelantado el Día de las Infancias con una jornada lúdica pensada en conjunto con la Cumbre de Juegos Callejeros (CUJUCA).





El grupo colectivo lúdico es una iniciativa orientada a fortalecer y recuperar la recreación, el juego y la creatividad en los barrios a partir de una propuesta de trabajo colectivo que invita a volver a la calle utilizando los juegos tradicionales (rayuelas; trompos; avioncitos; tejo; tumba lata; rondas y muchos otros) y las expresiones artísticas barriales como despliegue potencial transformador de las fuerzas creativas que yacen en la comunidad.





Con la premisa de visibilizar la importancia del juego en la infancia y la adolescencia, Cable a Tierra y CUJUCA trabajarán juntos en la realización de una jornada para todas las edades.





"Queremos reivindicar el derecho que tienen todas las personas a jugar, sobre todo las niñeces. Estaremos acompañando este día trayendo una vez más la defensa y lucha por niñeces y adolescencias libres de violencias, con condiciones dignas de salud, educación y vivienda", sostuvieron desde la organización moronense.





Por su parte, Cable a Tierra está en actividad desde 1999 y se dedica a trabajar junto a niñeces, adolescencias, jóvenes y sus familias "en la búsqueda de un espacio para ellxs que sea amoroso y de disfrute”, según señalaron desde el propio espacio.





Además, Cable a Tierra cuenta con trabajadores de distintas profesiones y voluntarios que llevan a cabo diversos talleres para fomentar un lugar sano de enseñanza y aprendizaje, con el objetivo en común de promover los derechos de los chicos y chicas.





Para seguir cumpliendo su meta primordial, la asociación moronense en conjunto con la Cumbre de Juegos Callejeros (CUJUCA) realizarán una jornada lúdica para niños, niñas y adolescentes este domingo 10 de agosto a partir de las 15 en la sede de Cable a Tierra (Brown 611, Morón). La actividad es gratuita y para toda la familia.