Día de los Bosques en Morón: reforestación y talleres gratuitos en las reservas naturales del distrito

Con el objetivo de seguir promoviendo el cuidado del ambiente y poner en valor la biodiversidad local, el Municipio de Morón invita a los vecinos y vecinas a celebrar el Día Internacional de los Bosques poniendo manos a la tierra. A través de una serie de actividades gratuitas en las reservas naturales del distrito, la propuesta busca que la comunidad sea protagonista en la preservación de nuestros pulmones verdes.



Las jornadas se llevarán a cabo este fin de semana y estarán divididas en dos de los espacios naturales más importantes del partido. El viernes 20 y sábado 21 de marzo a las 17:00 horas, la cita será en la Reserva Natural Urbana de Castelar. El punto de encuentro será el ingreso sur, ubicado en las calles Passadore y Ortúzar. Allí, quienes se sumen podrán participar activamente de tareas de restauración, embellecimiento del espacio verde y plantación de especies nativas.





En paralelo, el sábado 21 a las 17:00 horas, la Reserva Natural Urbana de la Defensa (ubicada en Derqui y Corvalán) será escenario de una jornada de recolección de semillas y un taller de siembra. Esta iniciativa brindará herramientas prácticas para que los vecinos aprendan a fomentar y reproducir la flora autóctona en sus propios hogares.



Desde la organización del evento hicieron especial énfasis en la importancia de estas acciones colectivas para el conurbano bonaerense. "Cada semilla es el punto de partida de todo ecosistema. Cuidarlas y multiplicarlas es preservar la biodiversidad y la soberanía de nuestros territorios", destacaron.



Asimismo, remarcaron el impacto profundo que tiene involucrarse en el ciclo de nuestra flora nativa: "En casa semilla habita el futuro, la biodiversidad urbana y un compromiso activo con el ambiente, así como la posibilidad de regenerar nuestro vínculo con la naturaleza".

Recomendaciones a tener en cuenta al momento de asistir a estas jornadas





Todas las actividades son gratuitas, abiertas a la comunidad y no requieren de ninguna inscripción previa. Para disfrutar de estas jornadas al máximo, se recomienda a los asistentes:



