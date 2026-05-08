Morón: llega una noche ricotera a Hudba Club Social

La comunidad ricotera de zona oeste tendrá este viernes una cita especial en Hudba Club Social. Desde las 21:00hs, el espacio cultural abrirá sus puertas para proyectar el histórico recital del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único de La Plata, registrado en diciembre de 2008 y editado posteriormente en el reconocido DVD y álbum "En Concierto".



"Si sos fan, sabes que no es solo un show. Es un ritual", expresaron desde el espacio ubicado en pleno centro de Morón. Los seguidores del universo ricotero tendrán la posibilidad de compartir una noche cargada de emoción, memoria y rock nacional a través de esta proyección especial.



La propuesta, con entrada libre y gratuita, busca recrear el clima de comunión y mística que rodea a cada presentación del Indio, esta vez a través de una experiencia colectiva en pantalla gigante. "Sumate a esta función especial cargada de historia, emoción y pura energía", señalaron desde la organización.





La actividad se desarrollará en el Hudba Club Social, ubicado en Santa Fe 567, y forma parte de la variada agenda cultural que el espacio viene impulsando desde hace varios años en el oeste del conurbano bonaerense.

Un espacio cultural nacido entre amigos y música





Hudba Club Social nació como un proyecto familiar y colectivo durante los primeros meses de la pandemia en Ituzaingó. Sus impulsores fueron Javier Cavo, reconocido baterista de Los Caballeros de la Quema, y la diseñadora industrial Soledad Louzao Andrade.



Lo que comenzó como un refugio cultural con salas de ensayo y pequeñas actividades artísticas fue creciendo con el tiempo hasta trasladarse a Morón. Fue allí donde ampliaron la propuesta con recitales, proyecciones y encuentros temáticos.



Actualmente, el espacio se consolidó como uno de los puntos culturales alternativos más activos de la región, con ciclos de cine clásico, documentales musicales y jornadas dedicadas al rock nacional, además de shows en vivo de tango contemporáneo, jazz, blues y rock, Por su escenario ya pasaron figuras como Pedro Saborido, Carla Pugliese y Adrián Subotovsky.