Día del hincha de Morón: Conocé cómo serán los festejos

Este viernes 5 de diciembre a partir de las 20, Morón será la sede de una fiesta llena de fútbol y pasión por la conmemoración del Día del hincha de Morón, que se celebrará en Playón Ferrante del Estadio Nuevo Francisco Urbano.





Originalmente, el Día del hincha de Morón se conmemora todos los 30 de noviembre en honor a la fecha en la que, en 1968, el Club Deportivo Morón logró el ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino, empatando con Unión de Santa Fe 0 a 0.





Sin embargo, este año los festejos se trasladaron a este fin de semana de inicios de diciembre y habrá música en vivo, shows, puestos gastronómicos y reconocimientos a los futbolistas.





Dentro de los artistas que se presentarán en vivo durante la celebración del Día del hincha de Morón este viernes, se destacan Hijos del Rey, Tuly MSC, La Banda del Papu, Sebastián Heredia, Gabriel Ledesma, La Rocket y Clip Kumbiero.





¿Cómo adquirir las entradas para el festejo por el Día del hincha de Morón?

Según informaron desde las autoridades del Club Deportivo Morón, las entradas para asistir al festejo por el Día del hincha de este viernes 5 de diciembre se podrán retirar por la administración de las instalaciones.





Los socios podrán ingresar de forma gratuita y pueden retirar dos entradas sin cargo. Por su parte, los no socios deberán comprar las entradas con un valor de 2000 pesos.