Día del jubilado y la jubilada en Morón: El distrito celebrará a los adultos mayores a pura música

Este sábado 20 de septiembre a las 18, el Municipio de Morón celebra el Día del Jubilado y la Jubilada con un evento a pura música que se realizará en el Centro de Jubilados "La Placita", ubicado en Buchardo 1640, Castelar.





La efeméride fue instalada en Argentina por la sanción de la primera ley jubilatoria del país, que alcanzó a los empleados públicos del Estado nacional. La Ley Nº4349, sancionada en 1904 durante la presidencia de Julio Argentino Roca, creó la primera Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. De esta manera, los trabajadores retirados de la actividad por edad avanzada recibieron por primera vez un ingreso.





Celebrando la vejez con música y alegría

El evento de este fin de semana en honor a los adultos y las adultas mayores coincide además con la celebración de los tres años de la Orquesta La Mayor, el proyecto a modo de ensamble que está integrado en su totalidad por músicos y músicas mayores de sesenta años.





El proyecto Orquesta “La Mayor” es gestionado por la Dirección de Cultura de Morón y forma parte del programa Mayores Arte Club del Municipio. Dentro de su repertorio, se encuentran piezas dedicadas al folclore, tango, valses, tropical, rock y boleros. Además, la orquesta cuenta con guitarristas, percusión, bandoneón, saxo, bajo, cantantes y recibe músicos/as que toquen cualquier instrumento.





Durante los festejos del Día del Jubilado y la Jubilada en Castelar, la orquesta brindará un concierto exclusivo junto al Coro Popular de la universidad de adultos mayores del Municipio de Morón.





Para participar del evento, es necesario acercarse al Centro de Jubilados "La Placita" (Buchardo 1640, Castelar) este sábado 20 de septiembre a las 18.