Dictan la conciliación obligatoria y no habrá paro de trenes mañana

El paro de trenes de 24 horas previsto para este jueves 5 de febrero quedó en suspenso luego de que el Gobierno dictara la conciliación obligatoria en el conflicto con La Fraternidad.



La decisión, anunciada por el Ministerio de Capital Humano, frenó la medida de fuerza que había sido ratificada horas antes por el secretario general del sindicato de maquinistas, Omar Maturano, ante el fracaso de las negociaciones salariales.

El reclamo que sigue abierto

El conflicto ferroviario tiene su eje en la discusión paritaria. Según explicó Maturano, las propuestas presentadas por las empresas no introdujeron cambios sustanciales respecto de los ofrecimientos anteriores. “Nos ofrecieron 2% para diciembre, 1,3% para enero, 1,3% para febrero y 1,2% para marzo”, detalló.



El dirigente también remarcó el atraso salarial acumulado. “Desde que asumió este gobierno nos deben el 56% a lo que hace la inflación, y el 18% a los nueve meses para atrás, entre marzo de 2025 y 2026”, señaló.

La conciliación que frenó la huelga

Con la conciliación obligatoria, el Gobierno suspendió la medida de fuerza y abrió un período de negociación de 15 días, prorrogables por otros cinco.



Durante ese lapso, las partes deberán retomar el diálogo y el servicio ferroviario funcionará con normalidad en todo el país.



Así, con la conciliación ya en vigencia, el conflicto ingresó en una tregua forzada. El paro quedó desactivado, pero el reclamo salarial que lo originó continúa sin una respuesta que cierre la discusión y mantiene abierto el escenario de tensión entre los trabajadores ferroviarios y el Gobierno.