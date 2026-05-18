Doble robo en Haedo: asaltaron a una jubilada y arruinaron un cumpleaños en una Sociedad de Fomento

Un violento raid delictivo continuo ocurrió este sábado por la tarde en Haedo. En un lapso de apenas cuatro minutos, entre las 15:39 y las 15:43 horas, una banda de delincuentes encapuchados asaltó a una jubilada en su casa y, de inmediato, cruzó la calle para robar en una sociedad de fomento donde se preparaba un cumpleaños.

El ataque a la jubilada

El primer hecho se desencadenó en la puerta de una casa de la calle Congreso al 1700. Una vecina se encontraba en la vereda de su casa cortando yuyos con una pala.



En ese momento, una camioneta de color azul frenó en el lugar. Los delincuentes bajaron, la levantaron por la fuerza del piso, la golpearon en la entrada y la arrastraron hacia el interior de la vivienda.





Una vez dentro de la propiedad, los ladrones continuaron golpeando a la mujer. Luego, se dirigieron a una habitación donde dormía su hijo, a quien despertaron a los golpes para exigirle pertenencias.



Al frustrarse por no encontrar grandes sumas de dinero o dólares, se llevaron un teléfono celular y los instrumentos musicales folclóricos de la víctima: una guitarra, un charango y un bombo.

Emboscada en la Sociedad de Fomento y fuga

La ambición de la banda no terminó allí. Al salir de la casa de la jubilada con los instrumentos musicales, los asaltantes subieron a su camioneta azul, avanzaron unos pocos metros y cruzaron de vereda.



A menos de 30 metros, justo enfrente, un jubilado acababa de estacionar su camioneta blanca frente a la Sociedad de Fomento "Primera Junta", bajando objetos para festejar un cumpleaños.



El hombre se encontraba con el baúl abierto bajando las tortas y las gaseosas para los chicos. Los delincuentes lo emboscaron, lo golpearon e irrumpieron violentamente en la sociedad de fomento, donde les robaron los celulares y pertenencias a las personas que estaban adentro.



Finalmente, los ladrones consumaron el robo llevándose también la camioneta blanca del jubilado. La banda se dio a la fuga utilizando ambos vehículos en simultáneo: la camioneta azul en la que llegaron y el rodado blanco de la víctima, el cual se llevaron con la torta de cumpleaños.