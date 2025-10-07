Edicto Judicial

El Juzgado de Familia Nro. 3 de Morón, sito en la calle Colón n°151 Planta Baja, Sector "E", Ciudad de Morón, Pcia. Bs.As., a cargo de la Dra. Vázquez, Norma Gladys. Jueza, Secretaría Única, en los autos caratulados: "ARRIETA JONATAN GABRIEL S/ CAMBIO DE NOMBRE" ha ordenado: "Morón, 06 de Mayo de 2025... A fin de hacer saber el pedido de cambio de nombre formulado por la SRA. SEVILLA en representación del niño ARRIETA JONATAN GABRIEL cítase a las personas interesadas por el término de quince días, a tal fin publíquense edictos un día por mes, en el lapso de dos meses en el Boletín Oficial y en el diario local de mayor circulación en la zona" (art. 17 de la Ley 18.248)...-.FDO: VAZQUEZ, Norma Gladys, JUEZ".- /OTRO AUTO: ''Morón, 14 de Julio de 2025...AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: Que el beneficio de litigar sin gastos es una institución establecida en favor de quienes por insuficiencia de medios no se encuentran en condiciones de afrontar el pago de los gastos que implica la sustanciación de un proceso judicial.- Y que su fundamento radica en el principio de igualdad y la garantía constitucional de la defensa en juicio, para reclamar o defender derechos propios o del cónyuge o hijos menores del peticionario (Palacio " Derecho Procesal Civil ", t.III, Página 475 y ss.).- Valorando la prueba rendida conforme las reglas de la sana crítica (arts. 384,465 y cc. del CPCC), resultan acreditados los extremos que viabilizan la pretensión en trámite por lo que corresponde otorgar el beneficio de litigar sin gastos solicitado (art. 78 y cc. del CPCC).- Por ello, SE RESUELVE: Conceder en relación al proceso de Cambio de Nombre a la Sra. Mercedes Noemi Sevilla, DNI Nro. 30.010.786 el Beneficio de Litigar sin Gastos, a solicitado con el alcance previsto por el art. 84 del CPCC. REGISTRESE. NOTIFIQUESE.- FDO: VAZQUEZ, Norma Gladys, JUEZ".

El presente deberá publicarse por un día durante dos meses en el Boletín Oficial y en el diario local de mayor circulación en la zona.-

Morón, 18 de Agosto de 2025.-

Artículo Relacionado CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Ley 15.192





Asociación civil la konstructora de Ituzaingo Legajo 2/200422 La comisión normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. Exp 21.209- 137267), fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todos los socios de la institución a Asamblea Ordinaria, bajo la siguiente convocatoria: Convocase Asamblea General Ordinaria a los señores socios de la Asociación civil La Konstructora de Ituzaingo. el día 22 de Octubre de 2025 a las 18.30 hs, en primer convocatoria, y a las 19.30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, sita en la calle Ecuador 2690 , de la Ciudad de Ituzaingó Norte , a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración y aprobación de la Condonación de la deuda documental a Diciembre de 2014 solicitada ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas; 3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 8 Finalizado el 31 de Diciembre del año 2020; 4) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 9 finalizado el 31 de Diciembre del año 2021; 5) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 10 Finalizado el 31 de Diciembre del año 2022 ; 6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 11 Finalizado el 31 de Diciembre del año 2023; 7) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 12 finalizado el 31 de Diciembre del año 2024 ; 8) Consideración de la aprobación de la gestión de la comisión (normalizadora). 9) Elección total de los cargos de comisión .

COMISION NORMALIZADORA Edicto CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Ley 15.192 Asociación civil la konstructora de Ituzaingo Legajo 2/200422 La comisión normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. Exp 21.209- 137267), fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todos los socios de la institución a